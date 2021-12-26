Втратили ще одного лідера

27-річний футболіст достроково розірвав угоду з Десною. Владлен Юрченко вирішив піти з команди на пошуки кращого клубу.

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Футболіст заявив, що у його угоді був пункт про розірвання контракту, яким він скористався. Після відходу Десну та Юрченка ще поєднує один нюанс – клуб ще повністю не виплатив усі гроші півзахиснику.

До уваги. Угода Юрченка з Десною була розрахована до кінця червня 2022 року.

Гравець не планує повертатись у Десну, якщо не знайде нової команди. Футболіст розглядає закордонні варіанти та пропозиції з України.

Юрченко не виключив, що колись може знову одягнути футболку луганської Зорі, за яку виступав з 2019 – 2021 року.

Наразі атакувальний півзахисник не розкриває назви клубів, які зацікавлені у його придбанні.

Клуб із Чернігова вже покинули Пилип Будківський та Андрій Тотовицький. Першу частину сезону УПЛ підопічні Олександра Рябоконя завершили сьомими.

Футбольна кар'єра Юрченка