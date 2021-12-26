Втратили ще одного лідера
27-річний футболіст достроково розірвав угоду з Десною. Владлен Юрченко вирішив піти з команди на пошуки кращого клубу.
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Футболіст заявив, що у його угоді був пункт про розірвання контракту, яким він скористався. Після відходу Десну та Юрченка ще поєднує один нюанс – клуб ще повністю не виплатив усі гроші півзахиснику.
Гравець не планує повертатись у Десну, якщо не знайде нової команди. Футболіст розглядає закордонні варіанти та пропозиції з України.
Юрченко не виключив, що колись може знову одягнути футболку луганської Зорі, за яку виступав з 2019 – 2021 року.
Наразі атакувальний півзахисник не розкриває назви клубів, які зацікавлені у його придбанні.
Клуб із Чернігова вже покинули Пилип Будківський та Андрій Тотовицький. Першу частину сезону УПЛ підопічні Олександра Рябоконя завершили сьомими.
Футбольна кар'єра Юрченка
- Владлен виступав за різні вікові категорії Шахтаря. Також має досвід виступів Іллічівці.
- Пограв Юрченко за кордоном – у німецькому Баєрі та Вайле з Данії.
- Найкращий період кар'єри провів у луганській Зорі. Там став лідером команди.
- У липні 2021-го покинув Зорю та перебрався у Десну у статусі вільного агента.
- У сезоні-2021/2022 відіграв 7 матчів, у яких забив один гол та зробив два асисти.