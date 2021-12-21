У футболіста закінчився контракт

Десна 21-го грудня оголосила, що Тотовицький покидає клуб. Повідомляється, що сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

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Контракт футболіста з Десною був чинний до 31-го грудня 2021 року.

Тотовицький приєднався до Десни взимку 2020 року. У Чернігові півзахисник зіграв 47 матчів, в яких забив 16 голів. На його рахунку 9 гольових передач.

Тотовицьким цікавилося Динамо

Нещодавно ресурс Meta Ratings інформував, що Тотовицький може поїхати на зимові збори разом з Динамо.

28-річний футболіст буцімто може стати зимовим новачком киян. Остаточне рішення має прийняти наставник Динамо Мірча Луческу.

Тоді пресаташе Десни Олександр Шевченко в коментарі Tribuna.com спростував інформацію про перехід Тотовицького в Динамо.

До уваги. Тотовицький – вихованець донецького Шахтаря. Андрій виступав за Маріуполь, Зорю та бельгійський Кортрейк. На початку кар'єри був у Динамо U-17. Отримував виклик у молодіжну збірну України.