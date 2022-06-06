Феєрія українки продовжується: відео переможного стрибка Магучіх на Діамантовій лізі
Ярослава Магучіх вдруге поспіль стала переможницею етапу Діамантової ліги. Українська стрибунка у висоту підкорила планку у Рабаті (Марокко).
Цей стрибок можна дивитись вічно
20-річна українська легкоатлетка продовжує підкорювати не лише планку, а й світові вершини. Ярослава Магучіх не залишила шансів суперницям на перемогу, повідомляє 24 канал.
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Уродженка Дніпра була однією з трьох українок, які виступали у Рабаті зі стрибків у висоту. Ярослава стала єдиною легкоатлеткою, яка підкорила планку на висоті 1.96 та автоматично оформила дострокову звитягу.
На цього українка не зупинилась. Ярослава вже у статусі переможниці етапу Діамантової ліги підвищила планку на 2.01 метри, але не взяла цю висоту. На переможний стрибок Ярослави можна дивитись вічно.Цікаво! Ярослава Магучіх вдруге підіймається на першу сходинку п'єдесталу на другому поспіль етапі Діамантової ліги. В американському Юджині українка стала тріумфаторкою із найкращим результатом сезону у світі – два метри.
Відео переможного стрибка Ярослави Магучіх
Як стрибунки у висоту боролись за нагороди
- У стрибках у висоту в України було найбільше представництво. Одразу три українки змагались за нагороди – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Остання якраз першою припинила для себе змагання. Юлія не змогла взяти 1.90 та з результатом 1.85 стала лише сьомою. Поки не найкращий початок сезону для Юлії, але все ще попереду.
- Куди краще справи у секторі йшли у Геращенко. Ірина до останнього претендувала на "золото", але планка на висоті 1.96 метри того дня була не під силу легкоатлетці. Геращенко з 1.93 здобула "срібло", хоча австралійка, яка посіла третю позицію, мала однаковий результат із українкою. Однак Ірина випередила її за меншою кількістю спроб.
- Як вже зазначали вище у тексті, Ярослава єдиною підкорила 1.96 та оформила перемогу. Магучіх хотіла покращити результат до 2.01, але не цього разу.