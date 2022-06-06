На этот прыжок можно смотреть вечно
20-летняя украинская легкоатлетка продолжает покорять не только планку, но мировые вершины. Ярослава Магучих не оставила шансов соперницам на победу, сообщает 24 канал.
Больше о соревнованиях Магучих оформила "золотой дубль" на Бриллиантовой лиге, Геращенко стала второй в Марокко.
Уроженка Днепра была одной из трех украинок, выступавших в Рабате по прыжкам в высоту. Ярослава стала единственной легкоатлеткой, покорившей планку на высоте 1.96 и автоматически оформившей досрочную победу.
На это украинка не остановилась. Ярослава уже в статусе победительницы этапа Бриллиантовой лиги повысила планку на 2.01 метра, но не взяла эту высоту. На победный скачок Ярославы можно смотреть вечно.
Видео победного прыжка Ярославы Магучих
Как прыжки в высоту боролись за награды
- В прыжках в высоту у Украины было самое крупное представительство. Сразу три украинки соревновались за награды – Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Последняя как раз первой прекратила для себя соревнование. Юлия не смогла взять 1.90 и с результатом 1.85 стала только седьмой. Пока не самое лучшее начало сезона для Юлии, но все еще впереди.
- Куда лучше дела в секторе обстояли у Геращенко. Ирина до последнего претендовала на "золото", но планка на высоте 1.96 метра в тот день была не по силам легкоатлетке. Геращенко с 1.93 получила "серебро", хотя австралийка, занявшая третью позицию, имела одинаковый результат с украинкой. Однако Ирина опередила ее по меньшему количеству попыток.
- Как уже отмечалось выше в тексте, Ярослава единственной покорила 1.96 и оформила победу. Магучих хотела улучшить результат до 2.01, но не в этот раз.