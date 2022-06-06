Синьо-жовтий п'єдестал у далекому Марокко

Ярослава Магучіх не дає шансів своїм суперницям на другому поспіль етапі Діамантової ліги. Компанію на п'єдесталі цього разу нашій "Королеві висоти" склала ще й Ірина Геращенко, пише 24 канал.

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Також за нагороди найбільшого комерційного турніру з легкої атлетики боролась Юлія Левченко. Українки просто порвали опоненток у стрибках у висоту.

Першою серед наших стрибунок боротьбу за медалі припинила Левченко. Юлія легко взяла 1.80 та 1.85. Але з висотою у 1.90 не впоралась. Левченко стала сьомою із результатом 1.85. Юлія поділила цю позицію із суперницею зі Швеції.

До фінальної четвірки пробились чотири стрибунки, серед яких було дві українки. Геращенко не змогла підкорити планку на висоті 1.96, тому зупинилась на другому місці з результатом 1.93.

Інші суперниці Магучіх, австралійка Нікола Оліследжерз та Надєжда Дубовіцкая з Казахстану теж не взяли висоту 1.96. Що не скажеш про Ярославу, яка гарантувала собі "золотий дубль" на Діамантовій лізі.

Нагадаємо! Ярослава Магучіх тріумфувала на попередньому етапі Діамантової ліги в американському Юджині. Українка взяла планку на висоті рівно два метри. Цей результат став найкращим у цьому сезоні в світі.

Драматична розв'язка

На щастя, обидві опонентки Ярослави не змогли випередити й результат Геращенко, адже Ірина використала меншу кількість спроб.

На цьому Магучіх у статусі переможниці етапу у Рабаті не зупинилась. Ярослава перенесла планку на 2.01, але підкорити цю висоту 20-річній уродженці Дніпра не судилось.

Ярослава Магучіх – тріумфаторка Діамантової ліги у Рабаті. Ірина Геращенко стала другою зі стрибків у висоту. Ось такий синьо-жовтий п'єдестал подарували нам легкоатлетки. Приємно, коли українським прапор підіймається вище інших.

Трійку призером замкнула австралійка Нікола Оліследжерз.

Призерки зі стрибків у висоту (у метрах)

Ярослава Магучіх (Україна) – 1.96 Ірина Геращенко (Україна) – 1.93 Нікола Оліследжерз (Австралія) – 1.93

Україна була представлена у стрибках із жердиною, де змагалась Марина Килипко. Цей етап Діамантової ліги пропускала лідерка країни зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук.