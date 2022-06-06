Цей стрибок можна дивитись вічно

20-річна українська легкоатлетка продовжує підкорювати не лише планку, а й світові вершини. Ярослава Магучіх не залишила шансів суперницям на перемогу, повідомляє 24 канал.

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Уродженка Дніпра була однією з трьох українок, які виступали у Рабаті зі стрибків у висоту. Ярослава стала єдиною легкоатлеткою, яка підкорила планку на висоті 1.96 та автоматично оформила дострокову звитягу.

На цього українка не зупинилась. Ярослава вже у статусі переможниці етапу Діамантової ліги підвищила планку на 2.01 метри, але не взяла цю висоту. На переможний стрибок Ярослави можна дивитись вічно.

Цікаво! Ярослава Магучіх вдруге підіймається на першу сходинку п'єдесталу на другому поспіль етапі Діамантової ліги. В американському Юджині українка стала тріумфаторкою із найкращим результатом сезону у світі – два метри.

Відео переможного стрибка Ярослави Магучіх

Як стрибунки у висоту боролись за нагороди