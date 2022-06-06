Цей стрибок можна дивитись вічно
20-річна українська легкоатлетка продовжує підкорювати не лише планку, а й світові вершини. Ярослава Магучіх не залишила шансів суперницям на перемогу, повідомляє 24 канал.
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Уродженка Дніпра була однією з трьох українок, які виступали у Рабаті зі стрибків у висоту. Ярослава стала єдиною легкоатлеткою, яка підкорила планку на висоті 1.96 та автоматично оформила дострокову звитягу.
На цього українка не зупинилась. Ярослава вже у статусі переможниці етапу Діамантової ліги підвищила планку на 2.01 метри, але не взяла цю висоту. На переможний стрибок Ярослави можна дивитись вічно.
Відео переможного стрибка Ярослави Магучіх
Як стрибунки у висоту боролись за нагороди
- У стрибках у висоту в України було найбільше представництво. Одразу три українки змагались за нагороди – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Остання якраз першою припинила для себе змагання. Юлія не змогла взяти 1.90 та з результатом 1.85 стала лише сьомою. Поки не найкращий початок сезону для Юлії, але все ще попереду.
- Куди краще справи у секторі йшли у Геращенко. Ірина до останнього претендувала на "золото", але планка на висоті 1.96 метри того дня була не під силу легкоатлетці. Геращенко з 1.93 здобула "срібло", хоча австралійка, яка посіла третю позицію, мала однаковий результат із українкою. Однак Ірина випередила її за меншою кількістю спроб.
- Як вже зазначали вище у тексті, Ярослава єдиною підкорила 1.96 та оформила перемогу. Магучіх хотіла покращити результат до 2.01, але не цього разу.