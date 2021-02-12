Легендарного чемпіона Формули-1 збила машина: він перебуває у лікарні

39-річний іспанський автогонщик Фернандо Алонсо, який оголосив про повернення в Формулу-1 у сезоні-2021, потрапив в ДТП, здійснюючи прогулянку на велосипеді неподалік від швейцарського Лугано.

Команда Alpine Renault, в яку іспанець перейшов перед чемпіонатом 2021 року підтвердила інформацію, що Алонсо збила машина.

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Іспанець був негайно госпіталізований в місцеву лікарню. Рентгенівські знімки показали, що у 39-річного гонщика перелом щелепи і пошкодження зубів. Стан пілота оцінюється як стабільний. Найближчим часом він буде переведений в лікарню Берна, де пройде подальші обстеження,

– йдеться в заяві.

Що відомо про Алонсо

Алонсо провів 17 сезонів у Формулі-1, виступаючи за команди Renault, McLaren і Ferrari. Двічі, в 2005-м і 2006-м, будучи пілотом Renault, ставав чемпіоном світу.

По закінченню сезону-2018 Фернандо покинув Формулу-1, але в середини 2020-го оголосив про своє повернення.