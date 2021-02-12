Легендарного чемпіона Формули-1 збила машина: він перебуває у лікарні
39-річний іспанський автогонщик Фернандо Алонсо, який оголосив про повернення в Формулу-1 у сезоні-2021, потрапив в ДТП, здійснюючи прогулянку на велосипеді неподалік від швейцарського Лугано.
Джерело:La Gazzetta dello Sport
Команда Alpine Renault, в яку іспанець перейшов перед чемпіонатом 2021 року підтвердила інформацію, що Алонсо збила машина.
Дивіться також: Формула-1: Хемілтон і Mercedes уклали новий контракт
Іспанець був негайно госпіталізований в місцеву лікарню. Рентгенівські знімки показали, що у 39-річного гонщика перелом щелепи і пошкодження зубів. Стан пілота оцінюється як стабільний. Найближчим часом він буде переведений в лікарню Берна, де пройде подальші обстеження,
– йдеться в заяві.
Що відомо про Алонсо
Алонсо провів 17 сезонів у Формулі-1, виступаючи за команди Renault, McLaren і Ferrari. Двічі, в 2005-м і 2006-м, будучи пілотом Renault, ставав чемпіоном світу.
По закінченню сезону-2018 Фернандо покинув Формулу-1, але в середини 2020-го оголосив про своє повернення.
Поділитися новиною
-
Чи приїде Ілон Маск в Україну і чи полетить українець на Місяць: цікаві ставки від букмекерів2 лютого , 12:05
-
Сльози "Королеви": українка ефектно задушила чемпіонку у своєму дебютному бою – відео6 лютого , 14:35
-
Оголений чоловік вибіг на поле під час Супербоулу і виграв 374 000 доларів, поставивши на себе9 лютого , 18:43