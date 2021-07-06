Ференцварош у першому матчі без Реброва здобув розгромну перемогу в Лізі чемпіонів
6 липня 2021 , 22:25Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Європі відбулися матчі першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2021/22. Угорський Ференцварош з українцем Ігорем Харатін в складі розгромив Приштину (3:0).
Ференцварош – Приштина 3:0
Голи: Нгуен, 71, Мае, 74, Блажіч, 78
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У стартовому складі господарів на поле вийшов український півзахисник Ігор Харатін, який був замінений на 89-й хвилині.
Угорці довго запрягали, але потім швидко вибухнули трьома голами. Олександр Зубков очікувано не потрапив до заявки – він лише завершив зі збірною України Євро-2020.
- Зазначимо, що Ференцварош провів перший офіційним матч без українського фахівця Сергія Реброва, який після закінчення минулого сезону залишив угорський клуб.
- У минулому сезоні Ференцварош під керівництвом Реброва пробився в груповий турнір Ліги чемпіонів.