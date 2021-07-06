Ференцварош у першому матчі без Реброва здобув розгромну перемогу в Лізі чемпіонів

У Європі відбулися матчі першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2021/22. Угорський Ференцварош з українцем Ігорем Харатін в складі розгромив Приштину (3:0).

Ференцварош – Приштина 3:0

Голи: Нгуен, 71, Мае, 74, Блажіч, 78

До слова Я за те, щоб збірна України їхала грати в Росію, – Мирон Маркевич

У стартовому складі господарів на поле вийшов український півзахисник Ігор Харатін, який був замінений на 89-й хвилині.

Угорці довго запрягали, але потім швидко вибухнули трьома голами. Олександр Зубков очікувано не потрапив до заявки – він лише завершив зі збірною України Євро-2020.