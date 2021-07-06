Ференцварош – Приштина 3:0

Голы: Нгуен, 71, Маэ, 74, Блажич, 78

К слову Я за то, чтобы сборная Украины ехала играть в Россию, – Мирон Маркевич

В стартовом составе хозяев на поле вышел украинский полузащитник Игорь Харатин, который был заменен на 89-й минуте.

Венгры долго запрягали, но затем быстро взорвались тремя голами. Александр Зубков ожидаемо не попал в заявку – он только завершил со сборной Украины Евро-2020.