Маркевич вважає, що збірній України з пляжного футболу все ж варто їхати в Москву на чемпіонат світу. Збірна вийшла на ЧС, але стало відомо, що УАФ і Асоціація пляжного футболу заборонили команді брати участь.

Про головне Збірній України заборонили їхати у Москву на чемпіонат світу з пляжного футболу

Я, напевно, за те, щоб їхати і грати. Не просто грати, а щоб там звучав наш гімн. Тим більше, що у нас хороша збірна. Я схиляюся до того, що треба їхати і показати хороший результат. Це якщо брати спортивну складову,

– сказав він.

"Українці обурюються, що ми їдемо на турнір до Росії, яка веде проти нас війну? Тут теж є своя правда. І ті праві, і ті мають рацію. Але можна ж поїхати і виграти чемпіонат. Я не брав участі в прийнятті цього рішення", – заявив Мирон Богданович.

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