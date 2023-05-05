На початку квітня у Белграді відбулася Генеральна Асамблея Міжнародної федерації підводного спорту (CMAS). На ній організація прислухалася до рекомендацій МОК та фактично повернула до змагань російських та білоруських спортсменів.

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Братання з росіянами на фоні війни в Україні

Нашу країну на Генасамблеї представляла дружина віцепрезидента федерації підводного спорту України Станіслава Предка – Ірина. Під час офіційних заходів вона фотографувалася з росіянкою Анною Аржановою – президенткою CMAS.

Такі теплі стосунки з представником країни-агресорки не залишилися поза увагою Міністерства молоді та спорту. Комісія відомства прийняла рішення позбавити Федерацію підводного спорту України статусу національної.

Для цього Мінспорту скористався підставою про "порушення (невиконання) умов договору про співпрацю". Зокрема, зазначається, що "федерація зобовʼязана виконувати вимоги законодавства України й забезпечує таке ж виконання від керівних органів федерації". Доказом порушення було спільне фото представника України разом з росіянкою.

Мінспорту відкриває "скриню Пандори"

Федерація підводного спорту України не погоджується з рішенням відомства та буде оскаржувати позбавлення статусу в суді.

Президент федерації легкої атлетики України, юрист Євген Пронін вважає, що фотографія не могла бути достатньою підставою для позбавлення статусу національної. Таким чином, держава втручається в автономну роботу федерації та в ручному режимі вирішує її долю. Адже подібні спільні фотографії є у багатьох спортивних чиновників, яких тепер можна тримати на гачку.

Таким чином, міністерство відкриває "скриню Пандори", і можна відшукати інші федерації, де могли бути фотографії з росіянами та білорусами, та позбавляти їх статусу національної. До прикладу, Вадим Гутцайт – є багато фотографій, де він зі Станіславом Поздняковим, президентом Олімпійського комітету РФ. Також Гутцайт є членом Виконкому Міжнародної федерації фехтування, де є також фотографії його з росіянами, можливо, з білорусами,

– заявив Пронін.

Не надто переконливі виправдання федерації

У федерації підводного спорту теж відреагували на рішення Мінспорту, назвавши фотографію випадковістю, а поїздка дружини віцепрезидента взагалі була приватною.

"Це атака на українську федерацію від конкурентів, які хочуть її очолити. Насправді жодного братання з росіянкою не було.

Ірина Предко була там як приватна особа й поїхала до Белграда власним коштом. Один зі спортсменів, довідавшись, що вона перебуває в ЄС, попросив донести думку українців. Ірина Предко виступила з жорсткою промовою, у якій вимагала дискваліфікації росіян та білорусів.

Те ж фото – випадковість. Українка фотографувалася з генсеком федерації та однією знайомою і до них несподівано приєдналася Аржанова. Зрештою, хочу зазначити, що остання вже 12 років живе в Іспанії, публічно засуджувала вторгнення Росії та навіть закликала відсторонити російських та білоруських спортсменів. А тепер Рада директорів CMАS допустила їх лише тому, що Міжнародний олімпійський комітет ухвалив таке рішення", – прокоментувала голова спортивного комітету федерації Наталія Чекоданова.

Мовчазна позиція федерації на повернення росіян

Проте є інша сторона медалі. За інформацією спортивного юриста Юрія Юрченка федерація підводного спорту давно підіграє Росії.

"Наша федерація застосувала хитрий трюк. Вона відправила до Белграда приватну особу, знаючи, що в Україні офіційного представника можуть покарати за братання з Росією. Для того, щоб боротися, президентові нашої федерації треба було їздити на всі міжнародні заходи, а не відсиджуватися в Україні.

І взагалі, не бачу жодних доказів того, що після початку повномасштабного вторгнення наша федерація щось робила для відсторонення російських спортсменів від змагань. Бачу повну бездіяльність і бачу її результат – допуск росіян до змагань. За великим рахунком, це мовчазна згода", – цитує Юрченка видання Експрес.

Зрозуміло, що фотографуватися з росіянами під час повномасштабної війни, коли щодня гинуть українці є неприйнятним вчинком. Проте чи не перевищило свої повноваження Міністерство молоді та спорту – повинні з'ясувати юристи.

Нагадаємо, що Міністерство молоді та спорту України у квітні видало наказ, згідно з яким українцям забороняється змагатися зі спортсменами країн-агресорів. Якщо спортивні федерації порушать рішення Уряду та наказ Міністерства, тоді Мінмолодьспорт зможе розглянути питання про позбавлення статусу національної та розірвання угоди з такою спортивною федерацією.