ФТУ вимагає бан для тенісистів пов'язаних з армією окупантів: список спортсменів і тренерів
Джерело:ФТУ
Низка тенісистів з країн-агресорів, які мають контракти з центральним спортивним клубом армії, продовжують виступати у міжнародних змаганнях. Федерація тенісу України запропонувала відсторонити таких спортсменів від участі в турнірах.
Не секрет, що велика група спортсменів з Росії та Білорусі пов'язані з армією агресора через центральний спортивний клуб (ЦСКА), з яким мають контракти. Ба більше, російська федерація тенісу вітає армію злочинців та гвалтівників з так званим Днем захисника Вітчизни. Такі дії спортсменів та федерації суперечать положенням МОК щодо допуску росіян та білорусів до змагань.
Читайте також Бий, ґвалтуй, викрадай: як у тенісі продали свої принципи заради китайських грошей
Пропагандистам російської армії не місце на міжнародних змаганнях
Тож не дивно, що Федерація тенісу України звернулася до ITF, ATP, WTA, а також до керівництва Відкритого чемпіонату Австралії, Ролан Гаррос, Вімблдону та Відкритого чемпіонату США з приводу узгодження позицій з МОК. Згідно з рекомендаціями Комітету, ФТУ просить виключити зі змагань спортсменів, які мають контракти з центральним спортивним клубом армії.
Також ФТУ подала відповідний список тенісистів та тренерів, які співпрацюють та представляють армію агресора.
Список тенісистів та тренерів пов'язаних контрактом з ЦСКА
- Вероніка Кудерметова, Віталія Дьяченко, Поліна Кудерметова, Іван Гахов, Євген Донской, Аслан Карацев, Алікбек Качмазов, Віра Звонарьова, Олексій Жук (тренер), Михайло Чесалов (тренер), Анна Пікалова (тренер), Марія Солдатова (тренер).
Зазначимо, що у списку є російська тенісистка Віталія Дяченко, яку нещодавно не пустили на літак у Єгипті. Завдяки принциповій позиції польської авіакомпанії спортсменка не потрапила на турнір у Франції.