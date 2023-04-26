ФТУ вимагає бан для тенісистів пов'язаних з армією окупантів: список спортсменів і тренерів

Низка тенісистів з країн-агресорів, які мають контракти з центральним спортивним клубом армії, продовжують виступати у міжнародних змаганнях. Федерація тенісу України запропонувала відсторонити таких спортсменів від участі в турнірах.

Не секрет, що велика група спортсменів з Росії та Білорусі пов'язані з армією агресора через центральний спортивний клуб (ЦСКА), з яким мають контракти. Ба більше, російська федерація тенісу вітає армію злочинців та гвалтівників з так званим Днем захисника Вітчизни. Такі дії спортсменів та федерації суперечать положенням МОК щодо допуску росіян та білорусів до змагань.

Читайте також Бий, ґвалтуй, викрадай: як у тенісі продали свої принципи заради китайських грошей

Пропагандистам російської армії не місце на міжнародних змаганнях

Тож не дивно, що Федерація тенісу України звернулася до ITF, ATP, WTA, а також до керівництва Відкритого чемпіонату Австралії, Ролан Гаррос, Вімблдону та Відкритого чемпіонату США з приводу узгодження позицій з МОК. Згідно з рекомендаціями Комітету, ФТУ просить виключити зі змагань спортсменів, які мають контракти з центральним спортивним клубом армії.

Також ФТУ подала відповідний список тенісистів та тренерів, які співпрацюють та представляють армію агресора.

Список тенісистів та тренерів пов'язаних контрактом з ЦСКА

Вероніка Кудерметова, Віталія Дьяченко, Поліна Кудерметова, Іван Гахов, Євген Донской, Аслан Карацев, Алікбек Качмазов, Віра Звонарьова, Олексій Жук (тренер), Михайло Чесалов (тренер), Анна Пікалова (тренер), Марія Солдатова (тренер).

Зазначимо, що у списку є російська тенісистка Віталія Дяченко, яку нещодавно не пустили на літак у Єгипті. Завдяки принциповій позиції польської авіакомпанії спортсменка не потрапила на турнір у Франції.

Детальніше. Міжнародний олімпійський комітет у статті 4 від 28 березня заборонив участь у міжнародних змаганнях спортсменам з Росії та Білорусі, які мають контракти зі збройними силами своїх країн або з національними правоохоронними службами. Ті ж самі обмеження стосуються атлетів, які активно підтримують агресію проти України.