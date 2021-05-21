Федерація хокею проти Української хокейної ліги: війна на знищення

Війна між Федерацією хокею України, яку торік у грудні очолив заступник гендиректора аеропорту "Бориспіль" Георгій Зубко, і Українською хокейною лігою Бориса Колеснікова набирає обертів.

Почалося все з того, що ФХУ в односторонньому порядку розірвала з УХЛ договір, згідно з яким ліга отримувала право бути співорганізатором національного чемпіонату. В інтерв’ю 24 каналу пан Зубко заявив, що виходячи з обставин і з огляду на постійні порушення ТОВ УХЛ умов договору, федерація з сезону-2021/2022 проводитиме чемпіонат України самотужки.

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Українська хокейна ліга у відповідь зіграла на випередження і першою відкрила прийом заявок на участь у турнірі-2020/2021. І хоч крайній термін подачі заявок завершується 31 липня, ряд клубів відреагували миттєво. Найперше мова про колективи з пулу Колеснікова – "Донбас", власником якого є Борис Вікторович, "Краматорськ" і "Маріуполь". Також заявитися в УХЛ вирішили білоцерківський "Білий Барс", херсонський "Дніпро", київські "Крижані Вовки" і знову відроджене харківське "Динамо".

Трохи згодом з’явилася інформація, що восьмим учасником КХЛ-2020/1/2022 став київський "Сокіл". Однак один із основних спонсорів клубу В’ячеслав Лецкан поспішив цю інформацію спростувати, заявивши, що заявку в УХЛ подав не клуб, а окремі особи на чолі з президентом клубу Олексієм Житником, без погодження з рештою причетних до функціонування "Сокола" осіб. За словами пана Лецкана, легендарний клуб гратиме лише в тих змаганнях, які матимуть офіційний статус. А УХЛ без чинного договору з ФХУ перетворюється на комерційний турнір, не більше того.

Окрім того, В’ячеслав Лецкан не виключив можливості, що "Сокіл" на правах віце-чемпіона України-2020/2021 може зайняти місце чинних чемпіонів, "Донбасу" у Континентальному кубку, в разі, якщо федерація скористається своїм правом і не дасть дозволу донеччанам на участь у євротурнірі.

Власне, "Донбас" не став шукати з ФХУ компромісу і здійснив "хід конем" – подав заявку на участь у Лізі чемпіонів, де українські клуби досі не грали ніколи. Оскільки Ліга чемпіонів – змагання комерційні, а єдина система розіграшу єврокубків у хокеї, на відміну від футболу, відсутня, донеччани попри заперечення з боку ФХУ, отримали позитивну відповідь і за підсумками жеребкування зіграють у груповому турнірі з "Рунґстедом" (Данія), "Руаном" (Франція) і "Клаґенфуртом" (Австрія).

А Федерація хокею на початку травня в свою чергу відкрила заявочну кампанію до національного чемпіонату України-2021/2022. Першими заявитися вирішили чемпіони України-2019/2020 "Кременчук". Своє рішення клуб із Полтавщини аргументував доволі ґрунтовно.

"У новому сезоні клуб розраховує на серйозну фінансову допомогу з Полтавського обласного бюджету. Для цього ми повинні пройти ряд юридичних змін – держбюджет не фінансує приватні клуби (власником команди є приватний інвестор – підприємець, член ОПЗЖ Сергій Мазур – прим. авт.). Одна з обов’язкових умов – участь в офіційному (!) чемпіонаті України. До певної угоди або рішення суду УХЛ поки не має повноважень проведення офіційного чемпіонату. На сьогоднішній день ФХУ запропонувало вигідніші умови проведення чемпіонату:

скасування внесків;

скасування оплати суддівства;

скасування оплати трансляцій.

Для будь-якого клубу це серйозні гроші".

Окрім того, заявку на участь у чемпіонаті вже подав київський "Беркут", клуб, який тричі ставав чемпіоном України, але у 2013 році був розформований. Керівник клубу Сергій Супрун бачить сенс розвиватися лише в чемпіонаті, яким не керує Борис Колесніков.

Проте щойно дві перших заявки були подані, як удару у відповідь завдала УХЛ. Господарський суд міста Києва своїм рішенням від 17 травня заборонив Федерації хокею України на час розгляду судового позову від ТОВ УХЛ "вчиняти дії, спрямовані на перешкоджання Українській хокейній лізі виконувати зобов'язання, передбачені договором про співпрацю; без участі Української хокейної ліги здійснювати прийом заявок і укладання договорів на участь у чемпіонаті України з хокею з шайбою сезону-2021/2022, здійснювати будь-які дії або приймати рішення, пов’язані з цим".

Перше судове засідання за позовом ТОВ УХЛ заплановане на 25 травня. Проте буквально 21 травня ФХУ подала апеляцію на ухвалу Господарського суду від 17 травні.

Керуючий партнер адвокатського об’єднання "Juscutum" Артем Афян, який представляє інтереси ФХУ, зауважив: "Судом під час винесення ухвали було порушено норми процесуального права та неправильно застосовано норми матеріального права. Задовольняючи вимоги ТОВ УХЛ, викладені в ухвалі, суд уже фактично вирішив спір по суті, що є неприпустимим згідно з чинним законодавством України. Федерація має виключне право представляти вид спорту – хокей із шайбою – на території України та на міжнародних змаганнях, а також є єдиним організатором національної першості згідно з Законом України "Про фізичну культуру і спорт" і відповідно до Договору з Міністерством молоді та спорту України, оновленого 13 грудня 2018 року".

Федерація хокею України поділилася з 24 каналом копією договору з ТОВ УХЛ, який був підписаний 5 вересня 2019 року і діє до 30 квітня 2022-го. Однак у тій же статті 9, де вказано терміни дії угоди про співпрацю, обумовлені можливі варіанти її дострокового розірвання. Пункт 9.2.2 дає право ФХУ розривати договір в односторонньому порядку у випадку суттєвих порушень з боку ТОВ УХЛ. Про ці порушення президент федерації Зубко говорив в інтерв’ю нашому виданню.

"Метою договору з УХЛ було найперше залучення спонсорських коштів для того, щоб зменшити матеріальне навантаження на клуби, – підкреслює пан Зубко. – Проте після аудиту, проведеного ФХУ, враховуючи особливості стосунків з лігою і багатьох попереджень, ми скористалися абсолютним правом, закладеним у тому ж договорі, розірвати його в односторонньому порядку. Про це лізі було повідомлено ще 7 квітня. Перед тим ми пропонували переглянути умови договору, зробити висновки через ряд порушень. Відповіді з того часу не було".

Також ФХУ та українську хокейну спільноту загалом сильно бентежило, що всі клуби УХЛ за винятком "Білого Барса", де іноземних гравців немає взагалі, мінімум наполовину вкомплектовані російськими легіонерами, яких часто запрошували в наш чемпіонат, відверто нехтуючи перспективними доморощеними хокеїстами. Через це пан Зубко назвав УХЛ "антиукраїнською лігою".

Крім того, треба звернути увагу на ще одну деталь. Пункт 4.1.10 гласить, що "у разі отримання від ФХУ офіційного письмового повідомлення про відрядження гравців або клубів-учасників чемпіонату на заходи, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих заходів України, ТОВ УХЛ сприяє, без будь-яких фінансових компенсацій або інших майнових претензій, направлення клубами таких осіб у збірні команди України".

Сьогодні, 21 травня, національна збірна України з хокею під керівництвом нового головного тренера Вадима Шахрайчука завершує виступ на Beat Covid-19 Tournament у словенській Любляні, змаганнях, які не мають офіційного статусу, але мають для національної команди і її тренерського штабу дуже важливе значення. Річ у тім, що у зв’язку з пандемією коронавірусу збірна України з хокею не збиралася разом з лютого 2020 року. Чемпіонати світу 2020 і 2021 років у третьому за силами дивізіоні 1В були відмінені, а інших змагань не було. За цей час у команди з’явився новий наставник, перед яким федерація ставить завдання повернення в еліту світового хокею. Під час десятиденних зборів у броварському "Терміналі" і турніру в Словенії тренери Шахрайчук і Сімчук розраховували перевірити наявний кадровий потенціал. Проте відразу 11 викликаних хокеїстів (дев’ятеро представляє "Донбас", по одному – "Краматорськ" і "Маріуполь") у команду не приїхали.

Передував цьому демаршу, обставленому букетом хвороб кожного окремо взятого гравця, колективний лист на ім’я Георгія Зубка з 62-ма підписами колишніх і чинних хокеїстів, тренерів та функціонерів, який для кількості доукомплектували розчерками адміністраторів і техперсоналу клубів "Донбас", "Маріуполь" і "Краматорськ". У листі вимагали від президента ФХУ вибачитися перед Борисом Колесніковим і УХЛ. В іншому разі підписанти погрожували відмовитися від участі в змаганнях під егідою федерації.

Єдиним, хто відмовився від підпису, був нападник "Краматорська" Гліб Кривошапкін. На власній сторінці в Instagram 21-річний хокеїст повідомив, що він нічого не підписував, а Глібів батько – Євген Кривошапкін у себе в соцмережах додав, що то не підпис його сина.

У п'ятницю, 21 травня, о 21:00 Кривошапкін складі збірної розпочне на льоду Dvorana Tivoli в Любляні заключний матч нашої збірної проти словенців. Попередніх чотири поєдинки – зі збірним Польщі, Румунії, Австрії та Франції – Україна програла. То не дивно, адже наша національна команда – єдина на турнірі, котра представляє дивізіон 1В чемпіонату світу. Інші команди виступають у другому за силами ешелоні світового хокею – 1А.

Українська збірна потрапила в число учасників долею щасливого випадку і завдяки кмітливості функціонерів ФХУ, які вчасно зорієнтувалися і подали заявку на участь після відмови збірної Кореї. Нагода випробувати себе в протистояннях з сильнішими за рейтингом випадає наших хокеїстам нечасто, і було б добре, якби українці в таких поєдинках були представлені найсильнішим складом. На ділі ж лише дві ланки української команди зараз здатні битися з такими опонентами більш-менш на рівних. Решта хокеїстів – молоді і недосвідчені. Для них турнір у Любляні – велика школа. Проте було б непогано, якби окрім власної вигоди Україна класом гри переконала організаторів схожих турнірів, що запрошувати її варто й надалі.

"Ситуація навколо збірної України з хокею на користь лише одній людині, – прозоро натякає Вадим Шахрайчук. – Звісно, з тими хокеїстами, які не приїхали, збірна України мала б зовсім інший вигляд. Я говорив з окремими хлопцями приватно. Вони казали, що мають бажання грати за збірну, але не все залежить від них. Усі ми розуміємо, що зараз відбувається. Ця ситуація, повторюся – можливо, на користь одній людині. Але український хокей від цього програє".

Між тим, повернемося до договору між ФХУ і ТОВ УХЛ. Сергій Коваль, який на правах виконавчого директора федерації підписував документ від імені ФХУ, радить звернути увагу на важливу деталь. "Хто видумав, що договір передає право на проведення чемпіонату України лізі? Такого ніде в тексті немає", – каже пан Коваль.

І справді, в договорі вказано, що його предметом є співпраця федерації і ліги з метою популяризації професійного хокею в Україні в рамках офіційного спортивного заходу – національного чемпіонату. Згідно зі статтею 4 документа ТОВ УХЛ чітко іменується співорганізатором (а не самостійним організатором) змагань. Більше того, у статті 1 чітко прописано, що "Федерація, дотримуючись умов чинного законодавства України, укладаючи цей договір, жодним чином не передає будь-які з повноважень щодо забезпечення розвитку хокею з шайбою, які надані їй центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту – Міністерством молоді і спорту і які не можуть бути передані".

Одним з таких повноважень є проведення національних чемпіонатів.

Пригадується, у середині першого десятиліття 2000-х президент футбольного клубу "Шахтар" Рінат Ахметов у контексті протистоянь в українському футболі сказав: "Чому Суркіс вирішив, що український футбол – то Суркіс?" Пан Ахметов підкреслював, що президент ФФУ, який є одночасно власником клубу "Динамо", діє через національну федерацію в інтересах київського клубу, а не навпаки. Проте Борис Колесніков, який у статусі віце-президента ФК "Шахтар" також був причетним до футбольної війни, виніс з тієї історії свої висновки. Які змушують значну частину хокейної спільноти переінакшити фразу Ахметова і запитати: "Чому Колесніков вирішив, що український хокей – то Колесніков?".

Сайт 24 каналу готовий вислухати і опублікувати точки зору згаданих у матеріалі персон щодо ситуації в українському хокеї.