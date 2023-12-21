Федерації постали проти команд: італійські клуби отримали погрози за можливу участь у Суперлізі

У четвер, 21 грудня, суд Європейського союзу виніс вердикт зі створення Суперліги. Це рішення вже спричинило бурхливий розголос у футбольній спільноті.

Це рішення суду прямо показує, що ФІФА та УЄФА, які блокували створення Суперліги, перевищували свої обов'язки. Футбольні організації погрожували клубам, які хотіли грати у Суперлізі, дискваліфікацією. Тепер команди можуть бути спокійні. Жодних санкцій на них не накладуть.

До теми Буде змінено законодавство: клубам АПЛ заборонять брати участь у Суперлізі

Італійська федерація проти Суперліги

Більшість топових футбольних федерацій виступили проти такого вердикту суду. Однією із таких стала італійська федерація футболу. В органі запевнили, що усі клуби, які приєднають до цього проєкт, будуть виключені зі складу FIGC і всіх змагань під її егідою.

Почекаємо й оцінимо наслідки. Ми були єдиною Федерацією, яка зайняла дуже чітку позицію. Ми категорично проти цього, існує правило, згідно з яким той, хто приєднується до цього проєкту, виходить із Федерації. Не можемо запобігти вступу до Суперліги, але вибір, якщо він виникне, має бути чітким. Грати у двох або трьох турнірах під егідою різних організацій – неприпустимо,

– заявив президент федерації Габріель Гравіна.

Також очільник знайшов велику проблему у створенні Суперліги, яка негативно вплине на внутрішні чемпіонати. Гравін запевнив, що ще один турнір зробить календар змагань ще щільнішим та ускладнить виступи клубів.

Також проти Суперліги виступили у Великій Британії, Іспанії та інших європейських країнах.

Серед італійський клубів, які хочуть виступати у Суперлізі є одразу три команди – Мілан, Ювентус та Інтер.

Вже навіть створили формат Суперліги, який складатиметься із трьох дивізіонів та налічуватиме 64 клуби. Із офіційною заявою вже виступили в УЄФА та особисто її президент Александер Чеферін.