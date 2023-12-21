Суд визнав правоту Суперліги та зловживання своїми обов'язками керівних футбольних органів ФІФА та УЄФА. Рішення було прийняте на користь клубів, які хочуть грати в єдиній Суперлізі. Хоча раніше УЄФА та ФІФА погрожували таким клубам-ініціаторам дискваліфікацією.

До теми Зловживали владою: Суперліга виграла суд в УЄФА та ФІФА

Якою була реакція УЄФА

Тепер команди можуть спокійно видихнути. Вони не отримають жодних санкцій та можуть організовувати турнір не під егідою організації.

Реакцію УЄФА не потрібно було довго чекати. Футбольний орган прокоментував вердикт суду та запевнив, що УЄФА бере до відома це рішення у справі щодо Суперліги.

"Це рішення не означає схвалення або визнання так званої "суперліги". Воно скоріше підкреслює наявний раніше недолік у системі попередньої авторизації УЄФА, технічний аспект, який уже було визнано й усунуто в червні 2022 року", – прокоментовано у заяві.

Натомість в УЄФА додали, що його керівний орган повністю впевнений у надійності своїх нових правил, які відповідають законам та нормам у Європі. За її словами, УЄФА, як і раніше відстоюватиме футбольну піраміду, яка слугуватиме широким інтересам суспільства.

Ми продовжимо формувати європейську спортивну модель спільно з національними асоціаціями, лігами, клубами, уболівальниками, гравцями, тренерами, інституціями ЄС, урядами та партнерами. Ми віримо, що заснована на солідарності європейська футбольна піраміда, яку вболівальники та всі зацікавлені сторони проголосили своєю незамінною моделлю, буде захищена від загрози виходу з неї європейськими та національними законами,

– йдеться в офіційній заяві УЄФА.

Рішення суду знову підійняло тему Суперліги із новим запалом. На це вже почали реагувати клуби, які хочуть виступати у цьому турнірі. Вже навіть оголосили формат Суперліги, яка була сформована із 64 команд.

Нагадаємо! Серед клубів, які були "за" створення Суперліги, ціла гора європейських топів – МЮ, МанСіті, Челсі, Арсенал, Ліверпуль, Реал, Тоттенхем, Ювентус, Барселона, Атлетіко, Мілан та Інтер.