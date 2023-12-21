Это решение суда прямо показывает, что ФИФА и УЕФА, блокировавшие создание Суперлиги, превышали свои обязанности. Футбольные организации угрожали клубам, которые хотели играть в Суперлиге, дисквалификацией. Теперь команды могут быть спокойны. Никаких санкций на них не наложат.

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Итальянская федерация против Суперлиги

Большинство топовых футбольных федераций выступили против такого вердикта суда. Одной из них стала итальянская федерация футбола. В органе заверили, что все присоединяющие к этому клубы клубы будут исключены из состава FIGC и всех соревнований под ее эгидой.

Подождем и оценим последствия. Мы были единственной Федерацией, занявшей очень четкую позицию. Мы категорически против этого, существует правило, согласно которому присоединяющийся к этому проекту выходит из Федерации. Не можем предотвратить вступление в Суперлигу, но выбор, если он возникнет, должен быть четким. Играть в двух или трех турнирах под эгидой разных организаций – недопустимо,

– заявил президент федерации Габриэль Гравина.

Также глава нашел большую проблему в создании Суперлиги, которая негативно повлияет на внутренние чемпионаты. Гравин заверил, что еще один турнир сделает календарь соревнований еще более плотным и усложнит выступления клубов.

Также против Суперлиги выступили в Великобритании, Испании и других европейских странах.

Отметим! Среди итальянских клубов, которые хотят выступать в Суперлиге, сразу три команды – Милан, Ювентус и Интер.

Уже даже создали формат Суперлиги, который состоит из трех дивизионов и будет насчитывать 64 клуба. С официальным заявлением уже выступили в УЕФА и лично ее президент Александер Чеферин.