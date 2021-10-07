Фанатів Марселя жорстко покарали після масової бійки на футбольному полі: як це було

Французький Марсель протягом довгого часу не зможе розраховувати на підтримку фанатів на гостьових матчах. Клуб отримав покарання за витівку ультрас після поєдинку Ліги 1.

Фанати отримали серйозне покарання

Сталась масова бійка фанатів у сьомому турі французької Ліги 1, коли Анже приймав Марсель. Фанати гостей вибігли на футбольне поле відразу після фінального свистка арбітра. Уболівальники Марселя хотіли з'ясувати стосунки з фанатами команди суперника.

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Однак мирно поговорити фанати не захотіли, у справу пішла фізична сила. Ультрас влаштували масову бійку прямо на футбольному полі. Наслідки сутички – пошкоджено обладнання стадіону. Уболівальники Марселя були серйозно покарані. На засіданні дисциплінарного футбольного комітету Франції було винесено покарання.

Фанатська трибуна Анже буде порожньою на двох наступних поєдинках (один – умовно). Фанатам "провансальців" же заборонено відвідувати виїзні матчі команди до кінця 2021 року. Також з клубу умовно зняли одне очко.

Бійка фанатів на футбольному полі: дивіться відео Марсель після 8 матчів йде на 5-й позиції. Клуб заробив 14 очок. Їх суперник Анже з такою ж кількістю пунктів посідає 4 місце. Це вже не вперше Уболівальники Марселя неприємно виділяються своєю поведінкою з-поміж інших фанатів. У третьому турі Ліги 1 Марсель – Ніцца ультрас господарів вибігли на футбольне поле і побилися із футболістами.

Один з фанатів Ніцци пляшкою влучив прямо у голову гравця "олімпійців" Дімітрі Паєта

До слова, матч завершився "сухою" мировою 0:0.