Фанаты получили серьезное наказание Произошла массовая драка фанатов в седьмом туре французской Лиги 1, когда Анже принимал Марсель. Фанаты гостей выбежали на футбольное поле сразу после финального свистка арбитра. Болельщики Марселя хотели выяснить отношения с фанатами команды соперника. Смотрите также Врач не устоял на ногах и дважды упал на футболиста, который лежал на носилках: курьезное видео Однако мирно поговорить фанаты не захотели, в дело пошла физическая сила. Ультрас устроили массовую драку прямо на футбольном поле. Последствия столкновения – поврежденное оборудование стадиона. Болельщики Марселя были серьезно наказаны. На заседании дисциплинарного футбольного комитета Франции было вынесено наказание. Фанатская трибуна Анже будет пустой на двух следующих поединках (один – условно). Фанатам "провансальцев" же запрещено посещать выездные матчи команды до конца 2021 года. Также с клуба условно сняли одно очко. К слову, матч завершился "сухой" ничьей 0:0. Драка фанатов на футбольном поле: смотрите видео Марсель после 8 матчей идет на 5-й позиции. Клуб заработал 14 очков. Их соперник Анже с таким же количеством пунктов занимает 4 место. Это уже не первый раз Болельщики Марселя неприятно выделяются своим поведением среди других фанатов. В третьем туре Лиги 1 Марсель – Ницца ультрас хозяев выбежали на футбольное поле и подрались с футболистами. Один из фанатов Ниццы бутылкой попал прямо в голову игрока "олимпийцев" Димитри Пайета.