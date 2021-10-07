Фанаты получили серьезное наказание

Произошла массовая драка фанатов в седьмом туре французской Лиги 1, когда Анже принимал Марсель. Фанаты гостей выбежали на футбольное поле сразу после финального свистка арбитра. Болельщики Марселя хотели выяснить отношения с фанатами команды соперника.

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Однако мирно поговорить фанаты не захотели, в дело пошла физическая сила. Ультрас устроили массовую драку прямо на футбольном поле. Последствия столкновения – поврежденное оборудование стадиона. Болельщики Марселя были серьезно наказаны. На заседании дисциплинарного футбольного комитета Франции было вынесено наказание.

Фанатская трибуна Анже будет пустой на двух следующих поединках (один – условно). Фанатам "провансальцев" же запрещено посещать выездные матчи команды до конца 2021 года. Также с клуба условно сняли одно очко.

К слову, матч завершился "сухой" ничьей 0:0.

Драка фанатов на футбольном поле: смотрите видео