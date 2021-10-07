Вирішив "добити" футболіста

У середні другого тайму Кевін Медель отримав травму, яка завадила йому продовжити поєдинок. Медичний персонал вибіг на поле з ношами, щоб винести потерпілого за межі футбольного поля.

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Але спокійно зробити їм це не вдалось. Один із медиків не зміг з першого разу підійняти футболіста, впавши на газон. Спроба встати на ноги теж завершилась провалом. Літній чоловік послизнувся та знову опинився на газоні, а точніше впав на потерпілого, якому і так дісталось.

Такі дії лікаря викликали обурення зі сторони одноклубників Меделя, які висловили претензії у його сторону. Він ж показував, що самі гравці, які обступили ноші, не давали спокійно винести Кевіна

25-річний Кевін Медель – брат чилійського футболіста Гарі Меделя, який відомий своїми виступами за Боку Хуніорс, Севілью, Інтер та Бешикташ.

З третьої спроби і за допомогою гравця суперника Меделю вдалося покинути поле. Сам матч завершився бойовою нічиєю – 2:2. Депортес Темуко врятувався від поразки, забивши на останній компенсованій до основного часу хвилині поєдинку.

Відео курйозних дій медика