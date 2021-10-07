Фанати отримали серйозне покарання

Сталась масова бійка фанатів у сьомому турі французької Ліги 1, коли Анже приймав Марсель. Фанати гостей вибігли на футбольне поле відразу після фінального свистка арбітра. Уболівальники Марселя хотіли з'ясувати стосунки з фанатами команди суперника.

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Однак мирно поговорити фанати не захотіли, у справу пішла фізична сила. Ультрас влаштували масову бійку прямо на футбольному полі. Наслідки сутички – пошкоджено обладнання стадіону. Уболівальники Марселя були серйозно покарані. На засіданні дисциплінарного футбольного комітету Франції було винесено покарання.

Фанатська трибуна Анже буде порожньою на двох наступних поєдинках (один – умовно). Фанатам "провансальців" же заборонено відвідувати виїзні матчі команди до кінця 2021 року. Також з клубу умовно зняли одне очко.

До слова, матч завершився "сухою" мировою 0:0.