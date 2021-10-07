Фанати отримали серйозне покарання Сталась масова бійка фанатів у сьомому турі французької Ліги 1, коли Анже приймав Марсель. Фанати гостей вибігли на футбольне поле відразу після фінального свистка арбітра. Уболівальники Марселя хотіли з'ясувати стосунки з фанатами команди суперника. Дивіться такожЛікар не встояв на ногах та двічі впав на футболіста, який лежав на ношах: курйозне відео Однак мирно поговорити фанати не захотіли, у справу пішла фізична сила. Ультрас влаштували масову бійку прямо на футбольному полі. Наслідки сутички – пошкоджено обладнання стадіону.Уболівальники Марселя були серйозно покарані.На засіданні дисциплінарного футбольного комітету Франції було винесено покарання. Фанатська трибуна Анже буде порожньою на двох наступних поєдинках (один – умовно).Фанатам "провансальців" же заборонено відвідувати виїзні матчі команди до кінця 2021 року. Також з клубу умовно зняли одне очко. До слова, матч завершився "сухою" мировою 0:0. Бійка фанатів на футбольному полі: дивіться відео Марсель після 8 матчів йде на 5-й позиції. Клуб заробив 14 очок. Їх суперник Анже з такою ж кількістю пунктів посідає 4 місце. Це вже не вперше Уболівальники Марселя неприємно виділяються своєю поведінкою з-поміж інших фанатів. У третьому туріЛіги 1 Марсель – Ніцца ультрас господарів вибігли на футбольне поле і побилися із футболістами. Один з фанатів Ніцци пляшкою влучив прямо у голову гравця "олімпійців" Дімітрі Паєта