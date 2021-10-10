Фанати українського клубу встановили рекорд Ліги чемпіонів у грі з Реалом

Харківський Житлобуд-1 потрапив у "групу смерті" Ліги чемпіонів. У грі проти мадридського Реала був встановлений рекорд першого туру.

Програли, але фанати встановили рекорд

Харківський Житлобуд-1 мінімально поступився Реалу (0:1) у рамках першого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Однак матч став історичним.

До теми Реал на класі обіграв у Лізі чемпіонів український Житлобуд-1

Фанати прийшли підтримати рідний клуб у єврокубках. Трибуни ОСК "Металіст" були заповнені найбільше з усіх матчів цього туру у жіночій Лізі чемпіонів.

Зустріч відвідали 7312 уболівальників. Ця кількість глядачів стала рекордною. Другим за відвідуваність став поєдинок між Серветтом та Ювентусом – 5849 фанатів.

Трійку такого рейтингу замкнула зустріч Хакена та Ліона – 4104 глядачів.

Нагадаємо, що єдиний гол у грі Житлобуд-1 – Реал забила гравчиня "вершкових" Наварро. Після першого туру харків'янки йдуть третіми у групі "В". У таблиці є два лідери – ПСЖ та Реал. Обидвоє стартували з перемог.

Наступний матч харківський клуб зіграє на виїзді проти ПСЖ. Поєдинок відбудеться 13 жовтня о 19:45.



Рейтинг відвідуваності / Фото з facebook.com/wfczh1