Проиграли, но фанаты установили рекорд

Харьковский Жилстрой-1 минимально уступил Реалу (0:1) в рамках первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Однако матч стал историческим.

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Фанаты пришли поддержать родной клуб в еврокубках. Трибуны ОСК "Металлист" были заполнены больше всех матчей этого тура в женской Лиге чемпионов.

Встречу посетили 7312 болельщиков. Это количество зрителей стало рекордным. Вторым по посещаемости стал поединок между Серветтом и Ювентусом – 5849 фанатов.

Тройку такого рейтинга замкнула встреча Хакена и Лиона – 4104 зрителей.

Напомним, что единственный гол в игре Жилстрой-1 – Реал забила игрок "сливочных" Наварро. После первого тура харьковчанки идут третьими в группе "В". В таблице есть два лидера – ПСЖ и Реал. Оба стартовали с побед.

Следующий матч харьковский клуб сыграет на выезде против ПСЖ. Поединок состоится 13 октября в 19:45.



Рейтинг посещаемости / Фото с facebook.com/wfczh1