Програли, але фанати встановили рекорд
Харківський Житлобуд-1 мінімально поступився Реалу (0:1) у рамках першого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Однак матч став історичним.
До теми Реал на класі обіграв у Лізі чемпіонів український Житлобуд-1
Фанати прийшли підтримати рідний клуб у єврокубках. Трибуни ОСК "Металіст" були заповнені найбільше з усіх матчів цього туру у жіночій Лізі чемпіонів.
Зустріч відвідали 7312 уболівальників. Ця кількість глядачів стала рекордною. Другим за відвідуваність став поєдинок між Серветтом та Ювентусом – 5849 фанатів.
Трійку такого рейтингу замкнула зустріч Хакена та Ліона – 4104 глядачів.
- Нагадаємо, що єдиний гол у грі Житлобуд-1 – Реал забила гравчиня "вершкових" Наварро. Після першого туру харків'янки йдуть третіми у групі "В". У таблиці є два лідери – ПСЖ та Реал. Обидвоє стартували з перемог.
Рейтинг відвідуваності / Фото з facebook.com/wfczh1