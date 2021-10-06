Житлобуд-1 – Реал 0:1
Гол: Наварро, 34
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Житлобуд-1 приймав Реал у першому турі групи B на ОСК "Металіст" у Харкові. У дебюті гри обидві команди мали нагоди відзначитися голом.
Та долю протистояння вирішив момент на 33 хвилині. Лорена Наварро зорієнтувалася у штрафному Житлобуд-1 і в падінні переправила м'яч у сітку.
У другому таймі Реал міг збільшити рахунок, проте голів більше не було.
До чвертьфіналу Ліги чемпіонів вийдуть дві найкращі команди з кожної групи. Житлобуд-1 пробилися до першого в історії групового етапу жіночої Ліги чемпіонів, подолавши два раунди кваліфікації.