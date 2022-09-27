Фанати Румунії та Боснії і Герцеговини влаштували бійку на трибунах: до чого тут Сербія

У понеділок, 26 вересня, Румунія сенсаційно обіграла Боснію та Герцеговину. Однак це ніяк не вплинуло на підсумкове становище команд.

Масова бійка на трибунах

Румунія обіграла національну команду Боснії і Герцоговини з рахунком 4:1. У складі румунів результативними ударами відзначилися Ман, Раціу та Пушкаш, який оформив дубль. У гостей єдиний м'яч забив Джеко.

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Попри перемогу, Румунія залишила дивізіон В, набравши 7 очок.

Цей матч запам'ятався не лише потоком голів, але й масовою бійкою.

Румунські фани атакували сектор з фанатами суперників. Вони кидали в них сидіння та фаєри, а також скандували "Сербія". Боснійці також вирвали кілька сидінь. У ситуацію довелось втрутитись поліції.

Відео бійки

Підсумкова таблиця Ліги В: Боснія і Герцеговина – 11 очок, Фінляндія – 8, Чорногорія – 7, Румунія – 7.

Інші результати матчів Ліги націй-2022/2023, які відбулися 26 вересня, читайте за посиланням.

Що відомо про конфлікт: до чого згадали Сербію

Стосунки між Сербією та Боснією і Герцеговиною доволі напружені після Боснійської війни (1992 – 1995 років). Внаслідок цього конфлікту на території Боснії і Герцеговини утворилася Республіка Сербська.

Провокації румунських фанатів дещо нагадують вболівальників Фенербахче, які під час гри з Динамо скандували ім'я російського диктатора владіміра путіна.