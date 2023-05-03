Уболівальники Арсенала скандували "Супер Френк Лемпард", коли Челсі "горіло" 3:0: іронічне відео
Арсенал без проблем обіграв Челсі у 34-му турі АПЛ (3:1). Уболівальники "канонірів" теж "оцінили" гру суперника під керівництвом Френка Лемпарда.
Вже до 34-ї хвилини рахунок на табло "Емірейтс" був 3:0 на користь Арсенала. Дубль оформив Мартін Едергор, а Габріел Жезус забив третій гол "канонірів", повідомляє 24 Канал.
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Іронічна реакція уболівальників "канонірів"
Після чого фанати Арсенала почали скандувати з трибун "Супер Френк Лемпард". Саме так уболівальники Челсі називають свою клубну легенду та виконувача обов'язків головного тренера "синіх".
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Бляклу гру Челсі у першому таймі оцінили навіть уболівальники суперника. Команда Лемпарда взагалі нічого не показала, а Михайло Мудрик сумно спостерігав за грою із лави запасних.
У другому таймі Челсі вдалось забити гол престижу завдяки удару Ноні Мадуеке на 65-й хвилині, а вже через шість хвилин на поле вийшов Мудрик. Однак забити Михайлу знову не вдалось.
Українцю дісталось від фанатів суперника, які негостинно зустріли Михайла, який обрав Челсі замість Арсенала.
- Арсенал із Олександром Зінченком переграв вдома Челсі з рахунком 3:1. Команда Мікеля Артети повернула собі перше місце в АПЛ, випереджаючи "містян" на 2 бали, але у МанСіті є два матчі у запасі.
- Нагадаємо, що Лемпард повернувся у Челсі після звільнення Грема Поттера, але теж не приніс у гру Челсі переможну нотку. Челсі продовжує падіння у турнірній таблиці – 39 очок та 12-те місце. До зони вильоту перевага у 9 пунктів.
Френк очолюватиме команду до кінця сезону-2022/2023. ЗМІ називають імена нових потенційних наставників "аристократів". Найбільше у Челсі сватають колишнього тренера Тоттенхема Маурісіо Почеттіно. Начебто вже навіть є усні домовленості між сторонами.