Ним швидше за все стане 51-річний аргентинець Маурісіо Почеттіно. 24 квітня в Іспанії відбулась важлива зустріч, на якій обговорили довгострокову роботу Челсі з аргентинським спеціалістом. Наразі перемовини просуваються у позитивному руслі.
До теми Екстренер Баварії несподівано відмовився очолити Челсі
Топовий кандидат для "аристократів"
Очікується, що найближчим часом сторони остаточно домовляться, а призначення буде оголошено офіційно.
Якщо сторони вдарять по руках, то Почеттіно вже влітку стане до роботи на чолі Челсі. До кінця сезону-2022/2023 лондонською командою керує Френк Лемпард, який замінив на тренерському містку Грема Поттера. Останній протримався на чолі "аристократів" лише 31 матч.
Цікаво, що раніше з'явилась інформація, що колишній тренер Баварії Юліан Нагельсманн вийшов зі стадії перемовин з Челсі. Хоча німець був одним із головним кандидатів на цю посаду у лондонському клубі.
Челсі вже під керівництвом Лемпарда продовжує провалювати сезон. "Сині" за 31 зіграний поєдинок набрали лише 39 очок та йдуть на 11-му місці у турнірній таблиці АПЛ.
Головне про тренерську кар'єру можливо нового тренера Челсі
- Розпочинав тренерську кар'єру у жіночому футболі у ролі асистента головного тренера.
- Із 2009-го по 2012-й очолював іспанський Еспаньйол.
- У сезоні-2013/2014 Почеттіно керував англійським Саутгемптоном.
- Влітку 2014-го прийшов до керма іншого клубу АПЛ – Тоттенхема. "Шпори" під керівництвом аргентинського наставника грали 5 років. У жовтні 2019-го Почеттіно покинув англійський клуб.
- Із січня 2021-го по липень 2022-го очолював французьке ПСЖ.
- Найбільше матчів провів на чолі Тоттенхема – 293 поєдинки.
- У своїх тренерській кар'єрі привів клуби до трьох трофеїв. Усі вони були здобуті із ПСЖ – чемпіон Франції, Кубок та Суперкубок країни.