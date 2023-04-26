Ним швидше за все стане 51-річний аргентинець Маурісіо Почеттіно. 24 квітня в Іспанії відбулась важлива зустріч, на якій обговорили довгострокову роботу Челсі з аргентинським спеціалістом. Наразі перемовини просуваються у позитивному руслі.

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Топовий кандидат для "аристократів"

Очікується, що найближчим часом сторони остаточно домовляться, а призначення буде оголошено офіційно.

Якщо сторони вдарять по руках, то Почеттіно вже влітку стане до роботи на чолі Челсі. До кінця сезону-2022/2023 лондонською командою керує Френк Лемпард, який замінив на тренерському містку Грема Поттера. Останній протримався на чолі "аристократів" лише 31 матч.

Цікаво, що раніше з'явилась інформація, що колишній тренер Баварії Юліан Нагельсманн вийшов зі стадії перемовин з Челсі. Хоча німець був одним із головним кандидатів на цю посаду у лондонському клубі.

Челсі вже під керівництвом Лемпарда продовжує провалювати сезон. "Сині" за 31 зіграний поєдинок набрали лише 39 очок та йдуть на 11-му місці у турнірній таблиці АПЛ.

До слова. Вже 26 квітня на Челсі чекає домашній матч проти Брентфорда (початок о 21:45).

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