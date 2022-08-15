Футбольна асоціація Англії почала розслідування щодо слів Тухеля на адресу арбітра
Джерело:твітер Саймона Стоуна
У неділю, 14 серпня, відбувся матч другого туру АПЛ між лондонськими Челсі та Тоттенхемом. Команди зіграли з рахунком 2:2.
Тухель висловив своє обурення щодо арбітра
Журналіст Саймон Стоун повідомив, що футбольна асоціація Англії почала розслідування щодо висловлювань головного тренера Челсі Томаса Тухеля після матчу з Тоттенхемом.
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Наставник Челсі після матчу поскаржився на погану роботу рефері Ентоні Тейлора в епізоді з можливим фолом при першому голі суперника, а також на інцидент із боротьбою Марка Кукурельї та Крістіана Ромеро в моменті з другим м’ячем.
Він заявив, що відчуває завжди занепокоєння, коли на матчах його команди працює Тейлор.
Також Тухель наголосив, що він пропустить наступний тур АПЛ через бійку з Антоніо Конте, тоді як Тейлор зможе працювати на іншій грі попри допущені помилки в лондонському дербі.
Вболівальники Челсі солідарні з наставником лондонської команди, вони створили онлайн-петицію з вимогою заборонити Ентоні Тейлору судити матчі їхньої команди, за годину вона зібрала майже 10 тисяч підписів.
Бійка Тухеля та Конте
- Головний тренер Челсі Томас Тухель та наставник Тоттенхема Антоніо Конте ледь не побилися наприкінці матчу 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги.
- Це сталося під час традиційного рукостискання. Бійку вдалося швидко зупинити завдяки людям, які були поряд. Головний суддя матчу показав обом тренерам червону картку.