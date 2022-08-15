Лінекер порадив тренерам спробувати свої сили у боксі

Відомий футболіст збірної Англії Гаррі Лінекер іронічно прокоментував інцидент, який виник між головними тренерами Челсі та Тоттенхемом Томасом Тухелем і Антоніо Конте.

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Чи є шанс, що Тухель проти Конте потрапить в андеркард Усик – Джошуа?

– написав він, додавши афішу реваншу Усик – Джошуа.

Нагадаємо. Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії. Для Олександра це буде перший захист своїх чемпіонських титулів – WBA, WBO та IBF. Він відібрав їх в Ентоні у вересні 2021 року.

Тренерська дуель

У неділю, 14 серпня, у центральному поєдинку 2-го туру Англійської Прем'єр-ліги Челсі та Тоттенхем зіграли внічию (2:2). Гаррі Кейн врятував нічию для "шпор", забивши головою після подачі кутового на 90+6-й хвилині.

Наставники двох команд влаштували бійку під час традиційного рукостискання, але її вдалося швидко зупинити завдяки людям, які були поряд. Головний суддя матчу показав обом тренерам червону картку.

Перший конфлікт між наставниками виник, коли гості зрівняли рахунок ще першого разу. Після голу Хойб'єрга на 68-й хвилині Конте та Тухель "зійшлися головами", сказавши один одного декілька не надто приємних слів.