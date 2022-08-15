Тухель та Конте привернули більше уваги до матчу Челсі та Тоттенхему, аніж гравці на полі. Хоча і футболісти доволі старалися, і подарували справжню інтригу. Арбітр був змушений додати одразу шість хвилин до основного часу в другому таймі, і на останній з них "шпори" зуміли зрівняти рахунок, коли Кейн головою відправив м'яч у ворота суперника.

Читайте також Став нікому не потрібен: топ-клуби Європи масово відмовляються від Роналду

Та запальний характер між двома тренерами проявився, коли гості зрівняли рахунок ще першого разу. Після голу Хойб'єрга на 68-й хвилині Конте та Тухель "зійшлися головами", сказавши один одного декілька не надто приємних слів. За це отримали по жовтій картці від арбітра.

А от коли вже пролунав фінальний свисток, між ними сталася серйозніша сутичка. Причиню цьому стало рукостискання після гри. Цього разу до неї активно долучилися усі, хто в той час перебував на полі.

Відео сутички Тухеля та Конте

Закінчилося все тим, що арбітр зустрічі показав обом наставникам по червоній картці.

"Я думав, що при рукостисканні ви дивитеся один одному в очі. У нього була інша думка. Це все було непотрібно, але багато речей були також непотрібними", – заявив після гри Тухель.

Конте в післяматчевому коментарі заявив, що "‎Я не хочу коментувати ситуацію з Тухелем, це не найголовніше. Якщо є проблема, то виключно між мною і ним".

Відеоогляд матчу Челсі – Тоттенхем