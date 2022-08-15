Тухель выразил свое возмущение по поводу арбитра
Журналист Саймон Стоун сообщил, что футбольная ассоциация Англии начала расследование по высказываниям главного тренера Челси Томаса Тухеля после матча с Тоттенхэмом.
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Наставник Челси после матча пожаловался на плохую работу рефери Энтони Тейлора в эпизоде с возможным фолом при первом голе соперника, а также на инцидент с борьбой Марка Кукурельи и Кристиана Ромеро в момент со вторым мячом.
Он заявил, что испытывает всегда беспокойство, когда на матчах его команды работает Тейлор.
Также Тухель подчеркнул, что он пропустит следующий тур АПЛ из-за драки с Антонио Конте, тогда как Тейлор сможет работать на другой игре, несмотря на допущенные ошибки в лондонском дерби.
Болельщики Челси солидарны с наставником лондонской команды, они создали онлайн-петицию с требованием запретить Энтони Тейлору судить матчи их команды, в час она собрала почти 10 тысяч подписей.
Драка Тухеля и Конте
- Главный тренер Челси Томас Тухель и наставник Тоттенхэма Антонио Конте чуть не сразились в конце матча 2-го тура Английской Премьер-лиги.
- Это произошло во время традиционного рукопожатия. Драку удалось быстро остановить благодаря находившимся рядом людям. Главный судья матча показал обоим тренерам красную карточку.