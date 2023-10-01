Медики рятували як могли: у грі Аякса воротар залишився без свідомості після жорсткого зіткнення

Етьєн Вассен прикував до себе увагу усієї футбольної спільноти світу. Голкіпер пережив страшні хвилини без свідомості.

Голкіпер нідерландського Валвейка зазнав моторошної травми під час матчу. Гравці, які перебували на полі, навіть не могли стримати сліз.

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Темна сторона футболу

Звичайний матч Ередивізі між Валвейком та Аяксом перетворився у справжній хорор, оскільки зустріч могла завершитись трагедією. Річ у тім, що уже під завісу гри голкіпер "левів" Етьєн Вассен зазнав жахливої травми. Нападник "Божих синів" Браян Броббі вривався у карний майданчик суперника, а воротар Валвейка намагався забрати м'яч до своїх рук, кинувшись у ноги опоненту. Гравець Аякса не встиг вчасно перескочити Вассена, тому жорстко влетів у нього. Еттьєн залишився лежати на землі без свідомості.

На полі відразу з'явилися медики з дефібрилятором, гравці своєю чергою утворили заслін навколо голкіпера. Дехто з футболістів, які були на газоні, уже молилися та навіть не стримували сліз. Лікарі надавали допомогу Вассену близько 6-и хвилин, після чого гравця винесли з поля, поєдинок вирішили не догравати (на той момент рахунок був 3:2 на користь Аякса).

Відео моторошного інциденту:

Після того, як голкіпера привели до тями, його відвезли до лікарні, де він перебуває у свідомості. Попередній діагноз – черепно-мозкова травма, а найближчі дні воротар "левів" проведе під наглядом лікарів. До того ж директор Валвейка також відзначив, що Вассен, залишаючи поле, не розумів, де він перебуває та що з ним сталося.