Голкіпер нідерландського Валвейка зазнав моторошної травми під час матчу. Гравці, які перебували на полі, навіть не могли стримати сліз.

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Темна сторона футболу

Звичайний матч Ередивізі між Валвейком та Аяксом перетворився у справжній хорор, оскільки зустріч могла завершитись трагедією. Річ у тім, що уже під завісу гри голкіпер "левів" Етьєн Вассен зазнав жахливої травми. Нападник "Божих синів" Браян Броббі вривався у карний майданчик суперника, а воротар Валвейка намагався забрати м'яч до своїх рук, кинувшись у ноги опоненту. Гравець Аякса не встиг вчасно перескочити Вассена, тому жорстко влетів у нього. Еттьєн залишився лежати на землі без свідомості.

На полі відразу з'явилися медики з дефібрилятором, гравці своєю чергою утворили заслін навколо голкіпера. Дехто з футболістів, які були на газоні, уже молилися та навіть не стримували сліз. Лікарі надавали допомогу Вассену близько 6-и хвилин, після чого гравця винесли з поля, поєдинок вирішили не догравати (на той момент рахунок був 3:2 на користь Аякса).

Відео моторошного інциденту:

Після того, як голкіпера привели до тями, його відвезли до лікарні, де він перебуває у свідомості. Попередній діагноз – черепно-мозкова травма, а найближчі дні воротар "левів" проведе під наглядом лікарів. До того ж директор Валвейка також відзначив, що Вассен, залишаючи поле, не розумів, де він перебуває та що з ним сталося.

До речі. Це уже другий матч, який Аякс не зміг дограти до кінця у поточному сезоні. Раніше фанати "Божих синів" зірвали дербі з Феєнордом, погромивши рідний стадіон.