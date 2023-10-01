Голкипер нидерландского Валвейка получил жуткую травму во время матча. Находившиеся на поле игроки даже не могли сдержать слез.

Достойно внимания Не сыграет в октябрьских матчах сборной Украины: Цыганков получил травму в поединке с Реалом

Темная сторона футбола

Обычный матч Эредивиз между Валвейком и Аяксом превратился в настоящий хоррор, поскольку встреча могла завершиться трагедией. Дело в том, что уже под занавес игры голкипер "львов" Этьен Вассен получил ужасную травму. Нападающий "Божьих сыновей" Брайан Бробби врывался в штрафную соперника, а вратарь Валвейка пытался забрать мяч в свои руки, бросившись в ноги оппоненту. Игрок Аякса не успел вовремя перепрыгнуть Вассена, потому жестко влетел в него. Этьен остался лежать на земле без сознания.

На поле сразу появились медики с дефибриллятором, игроки, в свою очередь, образовали заслон вокруг голкипера. Некоторые футболисты, которые были на газоне, уже молились и даже не сдерживали слез. Врачи оказывали помощь Вассену около 6 минут, после чего игрока вынесли с поля, поединок решили не доигрывать (на тот момент счет был 3:2 в пользу Аякса).

Видео жуткого инцидента:

После того, как голкипера привели в чувство, его отвезли в больницу, где он находится в сознании. Предварительный диагноз – черепно-мозговая травма, а в ближайшие дни вратарь "львов" проведет под наблюдением врачей. К тому же директор Валвейко также отметил, что Вассен, покидая поле, не понимал, где он находится и что с ним произошло.

Кстати говоря. Это уже второй матч, который Аякс не смог доиграть до конца текущего сезона. Раньше фанаты "Божьих сыновей" сорвали дерби с Фейенордом, погромив родной стадион.