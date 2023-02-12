Французький біатлоніст Мартен Фуркад вирішив захиститись за росіян та білорусів. Фуркад не вперше вже обирає сторону терористів.

Варте уваги Підручний проти норвежців: хто з українських біатлоністів виступить у персьюті на ЧС-2023

Абсурдна позиція біатлоніста

Мартен Фуркад висловив свою позицію щодо участі росіян на міжнародних змаганнях. Французький біатлоніст не прив'язує національність спортсменів до дій їхньої держави.

Як представник атлетів, я вважаю, що ми маємо розглянути можливість дозволити російським і білоруським спортсменам повернутися до змагань. Це головний посил. Я був обраний у НОК, щоб захищати спортсменів. І мені здається, що я не захищаю цих спортсменів. Звісно, вони росіяни та білоруси, але вони також спортсмени. Вважаю, що їх потрібно захищати на цій основі,

– розповів Фуркад.

Французький біатлоніст намагається сісти на два стільця одразу. Мартен висловив співчуття українському народу, проте продовжив наполягати на своєму.

Я повністю підтримую український народ. Ця війна жахлива. Немає жодної частини мене, яка б розуміла дії російської влади. Ми можемо об'єднати представників різних релігій, країн і світоглядів. На цій мирній, спортивній арені ми можемо показати світові, що можемо любити один одного та боротися один з одним, керуючись цінностями спорту. Я захищаю це з самого першого дня. Я б зрадив себе, якби не захищав це. Мені буде дуже соромно за свою країну, якщо вона вирішить заборонити російським і білоруським спортсменам брати участь у змаганнях,

– розповів Фуркад.

Опозиція французу

Протилежну думку щодо слів Фуркада уже висловив норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо.

Я думаю, що це трохи дивно. Він добрий хлопець, на якого я дорівнював багато років і завжди був про нього доброї думки. Він був хорошим зразком для наслідування, говорячи правду в питаннях боротьби з допінгом. Я дуже задоволений, що має посаду в МОК. Але в цьому питанні я з ним категорично не згоден,

– вважає Бьо.

Хто такий Мартен Фуркад?