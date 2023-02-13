Не вистачить пальців на руках та ногах, аби перерахувати усі досягнення Мартена Фуркада у біатлоні. Якщо біатлоністом Мартен був чудовим, то людиною він виявився двоякою, а у його голові є місце "проросійській думці".

До теми "Мені буде соромно, якщо росіянам заборонять виступати": гучна заява відомого біатлоніста

Мартен Фуркад сам поховав свою репутацію

У нещодавньому інтерв'ю Фуркад-молодший виступив за повернення атлетів ворожої країни до міжнародних змагань.

Як представник атлетів, я вважаю, що ми маємо розглянути можливість дозволити російським і білоруським спортсменам повернутися до змагань. Це головний посил. Я був обраний у НОК, щоб захищати спортсменів. І мені здається, що я не захищаю цих спортсменів. Звісно, вони росіяни та білоруси, але вони також спортсмени. Вважаю, що їх потрібно захищати на цій основі,

– заявив Мартен Фуркад.

І це на тлі, коли російські військові вбивають мирних українців та забирають в українського народу домівку над головою…

І це на тлі, коли Міжнародний олімпійський комітет повністю з'їхав із глузду та хоче всидіти на двох стільцях – бути добрими з Україною та повернути росіян до міжнародних змагань та навіть Олімпіади, яка у 2024 році відбудеться у Парижі.

Напевне, що у російських атлетів була б підтримка у вигляді Фуркада-молодшого. Адже Олімпійські ігри-2024 відбудуться у його рідній Франції. Чудова нагода підтримати своїх "друзів".

24 канал вирішив розібратись із самого початку, з чого ж розпочався скандал, який насправді тривав ще з 24 лютого 2022 року. Слова Фуркада-молодшого про допуск росіян до міжнародних змагань лише підлили масла у вогонь. Розвиток цього скандалу був значно раніше та навіть не зі слів Мартена.

Брати Фуркади співають оди Росії

Його молодший брат дав інтерв'ю російському телеканалу, де підтримав російських спортсменів, яких відсторонили від міжнародних стартів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він розповів, що аналогічну позицію займає і його брат Мартен.

Першим на це відреагував капітан збірної України Дмитро Підручний, який лаконічно послав зіркових братів Фуркадів "на х*й". На що миттєво відповів Сімон, який почав виправдовуватись, аби виправити свою вже заплямовану репутацію.

Після чого український біатлоніст навів декілька аргументів, чому брати Фуркади підтримують Росію. На цьому Підручний поставив крапку у діалозі з французами.

Тоді публікацію Дмитра підтримали зіркові біатлоністи із Норвегії, Німеччини, Швеції та інших країн. Зіркова норвежка Тіріль Екгофф зауважила, що це найсильніший пост в інстаграмі, який вона тільки бачила.

Також проти французьких братів виступила Анастасія Меркушина.

На цьому настало затишшя, але не у війні, а у скандалі з братами Фуркадами.

Фуркади стають на ті ж граблі

Мартен вирішив своїм свіжим коментарем розпалити те вогнище, яке раніше погасло. Виявилось, що Фуркаду досі "болить серце" через недопуск росіян до міжнародних змагань. Йому напевно що шкода дивитись, як ті змагаються на своїх "болотах".

Нещодавні слова француза швидко розлетілись виданнями. Однак підтримку він знайшов лише в обличчі недолугих росіян, які почали хвалити таку проросійську позицію Фуркада-молодшого.

Також за допуск до змагань виступила легендарна у минулому біатлоністка Магдалена Нойнер. Німкеня просто "морально вбила" своєю заявою прихильників біатлону. Схоже, що з такою позицією Нойнер або краще мовчати, або піти вслід за "русскім кораблем".

Дуже складне питання. Завжди розглядаю кожного окремого спортсмена незалежно від його національності. Не кожен росіянин може щось зробити із такою ситуацією. Але спорт також політичний,

– сказала колишня німецька біатлоністка.

Ех, Магдалена, а скільки у тебе було фанатів в Україні. Ти тільки б знала.

Якщо слова Нойнер пропустили крізь вуха, то на слова Мартена Фуркада жорстко відреагували у цивілізованому світі.

Йоганнес Бьо: Я з цим не згоден

Першими виступили біатлоністи збірної Норвегії, які від першого дня повномасштабного вторгнення стоять на стороні України та виступають із синьо-жовтою символікою. Йоганнес Бьо, який женеться за рекордом легендарного норвежця Уле-Ейнара Б'єрндалена на ЧС, не погодився з позицією Мартена.

Він, мабуть, щось вирішив для себе, що ґрунтується на цих міркуваннях. Я з цим не згоден. Вважаю, важливо не просто дозволити кожному конкурувати за межами національних кордонів Росії. Тоді це не є засобом тиску, щоб зупинити війну. Згодом, ймовірно, російським спортсменам буде дуже важко, але, можливо, роздратування може стати настільки великим, що це може сприяти закінченню війни та будь-яких інших проблем. Ви не отримаєте цього, якщо залишите це іншим. Це складна дилема. Спортсменам важко. Ми співчуваємо їм, але водночас є щось більше,

– відповів на слова француза Йоганнес Бьо.

"Фуркад зробив багато правильного, але тут відчуваю, що він неправий. Буде цікаво подивитися, що станеться далі", – додав норвежець.

Легрейд: Війна ще досі триває – нічого не змінилося

Також на слова француза відреагували інші норвезькі біатлоністи Стурла Легрейд, який після спринту на ЧС-2023 привітав Підручного з п'ятим місцем, та Ветле Шостад Крістіансен.

Я думаю, це дурня якась. Війна ще досі триває – нічого не змінилося. Чого б це їм дозволяти знову змагатися? Я вважаю, ми маємо продовжити бан, поки війна не закінчиться. А вже потім дивитися, чи можемо їх повернути у спорт,

– сказав Легрейд.

Крістіансен: Це просто так сюрреалістично і тупо коментувати

Ветле Шостад наголосив, що не можна казати "спорт поза політикою", якщо у росіян так тісно пов'язаний спорт із військовою справою.

Розумію дискусію про те, щоб не змішувати спорт і політику. Але думаю, це важко, коли росіяни формують такі тісні зв’язки між спортом і військовими. Значні частини підготовки оплачують військові. Лише ми, скандинавські країни, не отримуємо грошей за роботу на митниці, поліції чи як військові,

– заявив Ветле Шостад.

Він також пригадав заяви колишньої російської біатлоністки Ольги Зайцевої, яка вважала, що біатлоністів потрібно відправляти на фронт через їх стрілецьку майстерність. Адже вони можуть виконувати роль гарного снайпера.

Це просто так сюрреалістично і тупо коментувати, насправді. Станом на сьогодні, з огляду на те, що росіяни мають тісні зв’язки між спортом, військовими та політикою, думаю, ми все одно повинні заборонити їх,

– додав Крістіансен.

Тар'єй Бьо: Все має залишитися так, як є, впевнений на 100 відсотків

Тар'єй Бьо відреагував на можливий допуск росіян та білорусів до змагань ще після таких заяв МОК. Бьо-старший виступив проти такого повернення атлетів країн-агресорів.

Все має залишитися так, як є, впевнений на 100 відсотків. МОК завжди намагається догодити усім, але у деяких питаннях це неможливо, щоб залишилися задоволені всі. Якщо МОК влаштує опитування серед спортсменів, то більшість проголосує негативно за цю ідею. Разом за разом вони роблять речі, які не відповідають рівню такої організації,

– наголосив Тар'єй. Також рознесли заяву Фуркада швед Себастьян Самуельссон та чешка Маркета Давідова. Добре розумію, що Фуркад має таку думку. Я не згоден. Вважаю, повинні бути наслідки через початок агресивної війни під час олімпійського миру. Якщо ви порушуєте правила, наслідком повинно бути те, що вони не повинні бути допущені до участі. Наївно думати, що це не пов’язано. Ми не можемо нормалізувати цю війну, яку веде Росія,

– відповів Самуельссон на слова Фуркада-молодшого. Давідова: Війна ще не завершилась – це так само важливо, як і на її початку Давідова виступає із українською символікою та впевнена, що повернення росіян та білорусів до змагань, коли в Україні триває війна, буде поганим рішенням. Важливо підтримувати Україну. Війна ще не завершилась – це так само важливо, як і на її початку. Я думаю, що цей прояв підтримки дуже маленький. Але це краще, ніж нічого. Повернення росіян і білорусів у біатлон? Не думаю, що це хороше рішення. На мій погляд, ми все ще маємо більше підтримувати Україну,

– додала Маркета. Підручний: Вони повинні заплатити за скоєне

Капітан збірної України Підручний і цього разу відповів Мартену та зауважив, що француз знову помилився. Дмитро запевнив, що атлети з Росії та Білорусі повинні заплатити за скоєні злочини своїх країн.

Якщо Фуркад так сказав, це велика помилка. Не думаю, що російські та білоруські спортсмени повинні бути тут – лише після війни. Вони повинні заплатити за скоєне. Ми можемо говорити про це лише після цього,

– заявив Підручний.

Михайло Гераскевич: Мабуть, Фуркад знайшов роботу в орк*в

Багато світових лідерів спорту та України відреагували на такі слова Мартена. Одним із них був тренер української збірної зі скелетону й бобслею Михайло Гераскевич.

Мабуть, Фуркад знайшов роботу в орк*в, але без участі в ОІ та робота втрачає сенс. "Маша – три рубля і наша. 5 рублєй – і ми всє в ней",

– розкритикував Гераскевич-старший.

Після такої гори критики Фуркад-молодший затих. Його остання публікація в інстаграмі була 12 лютого, але вона аж ніяк не стосується його скандальної заяви про росіян. Мартен насолоджується ЧС-2023 у німецькому Обергофі. Але йому потрібно добре подумати над тим, що наступного разу базікати...