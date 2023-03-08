Гравець Челсі в обіймах подарував футболку хлопчику, який розплаканий вибіг на поле – відео
Провідний гравець лондонського Челсі Енцо Фернандес став учасником милого епізоду. Футболіст подарував пам'ятний момент юному фанату "аристократів".
Лондонський Челсі мужньо обіграв дортмундську Боруссію (2:0) в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Проте Енцо Фернандес і після гри відзначився милим вчинком, пише 24 канал.
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Теплі відносини між вболівальниками та гравцями
Аргентинський півзахисник став героєм зворушливого моменту. Після переможного поєдинку над Боруссією фанати Челсі були в ейфорії від тріумфу своєї улюбленої команди. Маленький вболівальник лондонського колективу в сльозах вибіг на футбольне поле та попрямував до свого кумира Енцо Фернандеса. Аргентинець своєю чергою обняв хлопчика та подарував йому свою ігрову футболку, а разом і з цим момент, який на все життя закарбується у пам'яті юного фаната Челсі.
Відео зворушливого епізоду:
Кар'єра Енцо Фернандеса
- Аргентинський футболіст феєрично зарекомендував себе у Європі у своєму ж першому сезоні за португальську Бенфіку. Його змотивували Челсі придбати Енцо за 121 мільйон євро.
- Також Енцо Фернандес неочікувано для всіх став провідним гравцем збірної Аргентини на чемпіонаті світу-2022 у Катарі, з якою півзахисник Челсі здобув довгоочікуваний трофей.