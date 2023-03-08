Челсі та Боруссія Дортмунд зійшлись в одному із перших матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У середині лютого в Дортмунді "джмелі" змогли мінімально переграти лондонців завдяки голу Адеємі, пише 24 канал.

До теми Бенфіка декласувала Брюгге Яремчука у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: відеоогляд

На гру в Лондоні Карім не був готовий, адже отримав травму. Що ж стосується Михайла Мудрика, то українець знову залишився на лаві запасних. Його місце на лівому фланзі нападу зайняв Рахім Стерлінг.

Челсі зім'яв суперника до перерви

Лондонцям треба було відіграватися, тому вони з перших хвилин притисли гостей до воріт. Кілька моментів мали Стерлінга та Феліш, але їм довгий час не щастило. Втім господарі таки забили до перерви.

За дві хвилини до кінця першого тайму Стерлінг відгукнувся на передачу з флангу. Англієць незграбно прийняв м'яч, але з другої спроби все ж наніс потужний і точний удар по воротах Маєра.

Відео голу Рахіма Стерлінга:

Непростий пенальті вирішив долю матчу

А вже на початку другої половини "сині" подвоїли перевагу. Після подачі Чілвелла захисник Боруссії зіграв рукою і суддя після перегляду VAR призначив пенальті.

Читайте також Мессі та Мбаппе за крок від провалу в ЛЧ: Баварія може знову поховати надії ПСЖ на трофей

Кай Хаверц поцілив у стійку під час першого удару, але арбітр змусив німця перебити. Справа в тому, що гравці обох команд забігли у карний майданчик "джмелів" і один з них вибив м'яч. З другої спроби Хаверц не схибив.

Відео голу Кая Хаверца:

Після цього голу Челсі трохи знизив атакувальні оберти, а Боруссія змогла притиснути лондонців на їх половині поля. Поттер освіжив опорну зону замінами, тоді як Терзич кинув в бій Малена та Байно-Гіттенса.

Втім серйозної небезпеки у воріт Аррісабалаги не було, хіба що можна згадати нескладні удари від Беллінгема, Вольфа та Алле. Таким чином Челсі створює камбек та залишається у гонці за Кубком чемпіонів. Боруссія ж може зосередитись на боротьі за чемпіонство в Німеччині.