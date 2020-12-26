Усик рубане Джошуа: британський промоутер впевнений у перемозі українця
Британський промоутер Альберт Сієста дотримується своєї думки щодо результату бою Ентоні Джошуа – Олександр Усик. Він впевнений у перемозі українського боксера.
Керівник британської промоутерської компанії Siesta Boxing Promotions Альберто Сієста у прямому ефірі власного шоу AlSiestaOnline на ютубі розповів про шанси Олександра Усика у поєдинку з Ентоні Джошуа.
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"Я хотів би, щоб переміг Усик. Олександр – фаворит двобою, віддаю у відсотках 60 на 40 на користь українця. Усик рубане Джошуа, я знаю це. Він боксер іншого рівня", – заявив глава.
Наразі невідомо, чи зможуть сторони боксерів домовитись про поєдинок.
Епопея з боєм Джошуа – Усик
- Усик – обов'язковий претендент на титул WBO. Саме українець може стати на заваді організації бою Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Земляки воліють провести бій, щоб визначити абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Але для цього потрібно, щоб всі титули були на кону.
- У команді Джошуа припускають, що відмовляться від поясу WBO, щоб уникнути бою з Усиком та провести поєдинок з Ф'юрі. У такому випадку український боксер може битися з іншим суперником за пояс.
- Якщо британець відмовиться зустрітися з Усиком, то суперником українця може стати Джо Джойс або Джозеф Паркер. Першого Усик вже перемагав у любителях, а з другим – банально цікаво побачити Усика в одному ринзі.
- Раніше повідомлялось, що Олександру можуть запропонувати відступні. Втім, 33-річний українець заявляв, що його не цікавлять гроші, а лише титул.
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