Керівник британської промоутерської компанії Siesta Boxing Promotions Альберто Сієста у прямому ефірі власного шоу AlSiestaOnline на ютубі розповів про шанси Олександра Усика у поєдинку з Ентоні Джошуа.

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"Я хотів би, щоб переміг Усик. Олександр – фаворит двобою, віддаю у відсотках 60 на 40 на користь українця. Усик рубане Джошуа, я знаю це. Він боксер іншого рівня", – заявив глава.

Наразі невідомо, чи зможуть сторони боксерів домовитись про поєдинок.

Усик – обов'язковий претендент на титул WBO. Саме українець може стати на заваді організації бою Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі. Земляки воліють провести бій, щоб визначити абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Але для цього потрібно, щоб всі титули були на кону.

У команді Джошуа припускають, що відмовляться від поясу WBO, щоб уникнути бою з Усиком та провести поєдинок з Ф'юрі. У такому випадку український боксер може битися з іншим суперником за пояс.

Якщо британець відмовиться зустрітися з Усиком, то суперником українця може стати Джо Джойс або Джозеф Паркер. Першого Усик вже перемагав у любителях, а з другим – банально цікаво побачити Усика в одному ринзі.