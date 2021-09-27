Емоційне виконання гімну України гравцем Вереса: Панасенко розповів про цю традицію

Матч між Шахтарем та Вересом на НСК "Олімпійський" запам'ятався не лише розгромом, який вчинили "гірники". Але й гравцем рівненської команди Сергієм Панасенком, який палко виконав гімн України перед початком зустрічі.

Перед матчем між Шахтарем та Вересом на НСК "Олімпійський" традиційно включили гімн України. Найбільшу увагу трансляторів привернув Сергій Панасенко. Він доволі емоційно співав, не залишивши байдужим і вболівальників. Лише за один день це відео переглянули 28 тисяч разів на інстаграм-каналі Вереса.

Як це було Гравець Вереса розірвав виконанням гімну України перед грою з Шахтарем: відео

"Вважаю, що відповідальні за проведення футбольних змагань прийняли правильне рішення про виконання перед початком матчів державного гімну України. Мені це подобається. Це не тільки служить нагадуванням про улюбленої Батьківщини, а й надихає продемонструвати свої найкращі якості. Я завжди намагаюся виконувати гімн від душі й прошу серйозно ставитися до цього і своїх одноклубників по Вересу. Хоча, якщо чесно, то мої вокальні здібності обмежуються тільки виконанням гімну. Караоке? Ні, це не моє", – розповів Панасенко.

Не обійшлося у такому випадку і з порівнянням виконання гімну італійськими футболістами. Вони теж відзначаються своєю емоційністю.



Футболісти збірної Італії під час виконання гімну країни / Фото Getty Images

"Можливо саме їх самовіддане виконання гімну і допомагало їм перемагати та стати чемпіонами Європи", – відзначив Панасенко.