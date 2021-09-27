Перед матчем между Шахтером и Вересом на НСК "Олимпийский" традиционно включили гимн Украины. Наибольшее внимание трансляторов привлек Сергей Панасенко. Он довольно эмоционально пел, не оставив равнодушными и болельщиков. Только за один день это видео просмотрели 28 тысяч раз на инстаграм-канале Вереса.

Как это было Игрок Вереса разорвал исполнением гимна Украины перед игрой с Шахтером: видео

"Считаю, что ответственные за проведение футбольных соревнований приняли правильное решение о выполнении перед началом матчей государственного гимна Украины. Мне это нравится. Это не только служит напоминанием о любимой Родине, но и вдохновляет продемонстрировать свои лучшие качества. Я всегда стараюсь исполнять гимн от души и прошу серьезно относиться к этому и своих одноклубников по Вересу. Хотя, если честно, то мои вокальные способности ограничиваются только исполнением гимна. Караоке? Нет, это не мое", – рассказал Панасенко.

Не обошлось и без сравнения исполнения гимна итальянскими футболистами. Они отличаются своей эмоциональностью.



Футболисты сборной Италии во время исполнения гимна страны / Фото Getty Images

"Возможно именно их самоотверженное исполнение гимна и помогало им побеждать и стать чемпионами Европы", – отметил Панасенко.