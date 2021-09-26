Патріот до глибини душі

Юрій Вірт довірив місце у стартовому складі Вереса Сергію Панасенку. Футболіст відзначився ще до початку зустрічі з Шахтарем.

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Півзахисник палко виконав гімн України у Києві на НСК "Олімпійський". Такий спів викликав стриману посмішку на обличчі Шестакова, який стояв поруч із партнером по команді.

Здавалось, якби музика грала дещо тихіше, то Панасенка почули б усі глядачі на трибунах. А не лише ті, які дивились матч в інтернеті чи по телевізору. Фанати у захопленні від такого співу футболіста, ніхто не очікував такого італійського виконання українського гімну. Саме таким вогняним співом свого національного гімну виділяються гравці збірної Італії.

У Вересі коротко та лаконічно підписали ролик: "Якщо виконувати гімн України, то тільки як Сергій Панасенко".

Панасенко яскраво виконав гімн України: відео

На жаль, така зарядженість Панасенка на гру не принесла позитивного результату Вересу. Шахтар резервним складом розгромив суперника з рахунком 4:1. Єдиний гол за рівнян забив Геннадій Пасіч.