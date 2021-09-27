Перед матчем між Шахтарем та Вересом на НСК "Олімпійський" традиційно включили гімн України. Найбільшу увагу трансляторів привернув Сергій Панасенко. Він доволі емоційно співав, не залишивши байдужим і вболівальників. Лише за один день це відео переглянули 28 тисяч разів на інстаграм-каналі Вереса.

Як це було Гравець Вереса розірвав виконанням гімну України перед грою з Шахтарем: відео

"Вважаю, що відповідальні за проведення футбольних змагань прийняли правильне рішення про виконання перед початком матчів державного гімну України. Мені це подобається. Це не тільки служить нагадуванням про улюбленої Батьківщини, а й надихає продемонструвати свої найкращі якості. Я завжди намагаюся виконувати гімн від душі й прошу серйозно ставитися до цього і своїх одноклубників по Вересу. Хоча, якщо чесно, то мої вокальні здібності обмежуються тільки виконанням гімну. Караоке? Ні, це не моє", – розповів Панасенко.

Не обійшлося у такому випадку і з порівнянням виконання гімну італійськими футболістами. Вони теж відзначаються своєю емоційністю.



Футболісти збірної Італії під час виконання гімну країни / Фото Getty Images

"Можливо саме їх самовіддане виконання гімну і допомагало їм перемагати та стати чемпіонами Європи", – відзначив Панасенко.