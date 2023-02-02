Світоліна потужною промовою звернулась до МОК, пригадавши загиблого багатоборця Андрощука

Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала роздуми МОК, який хоче повернути до міжнародних змагань росіян та білорусів. Тенісистка пригадала легкоатлета Володимира Андрощука, який поліг у бою під Бахмутом.

Найтитулованіша українська тенісистка звернулась до світу після того, як Міжнародний олімпійський комітет задумався про можливе повернення до змагань та навіть Олімпіади спортсменів із ворожих країн. Світоліна заявила, що відсторонення російських та білоруських атлетів, це реакція спортивного світу на ті звірства, які роблять їх країни в Україні.

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Світоліна: Ні російський, ні білоруський народ не можуть ігнорувати звірства, які вони роблять в Україні

Українська тенісистка запевнила, що військові дії зі сторони Росії та Білорусі не можуть не вплинути на життя спортсменів цих ворожих країн.

Олімпійські ігри – це найбільша мрія та найвищий привілей для спортсменів. Вони є найбільшою платформою для інклюзивності та різноманітності у спорті, привертаючи увагу всього світу. Маючи це на увазі, ми повинні дотримуватись заборони на участь російських та білоруських спортсменів, надсилаючи сильний сигнал усьому світу,

– написала тенісистка.

"Сигнал про те, що ми єдині в санкціях, введених проти Росії та Білорусі, і що мерзенні дії їхніх урядів мають наслідки. Їхнє життя не може тривати як завжди. Ні російський, ні білоруський народ не можуть ігнорувати звірства, які вони роблять в Україні", – додала Еліна.

Також Еліна навела приклад загиблого на війні легкоатлета Володимира Андрощука, який поліг під Бахмутом – одній із найгарячіших точок передової. Тепер його плани та спортивні мрії ніколи більше не здійсняться.

Володимир Андрощук, одна із висхідних зірок легкої атлетики України, загинув у бою. Він ніколи не реалізує свій потенціал або мрії на Іграх. То чому російські та білоруські спортсмени мають отримати свій шанс, коли їхні уряди позбавляють цього шансу безневинних людей та спортсменів?!,

– наголосила Світоліна.

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Нагадаємо, що український багатоборець загинув 25 січня. Володимиру Андрощуку було лише 22 роки.

МОК нагадав Росії та Білорусі про їх відсторонення від Олімпіади, але таки залишив шанс для російських спортсменів. Комітет погодився відсторонити Росію як державу від міжнародних турнірів, але допускати росіян на ці змагання, як "нейтральних атлетів" – без гімну та із білим прапором. Однак є ще одне велике "але" – вони мають заявити, що проти війни в Україні та дотримуватися усіх антидопінгових правил. Цікаво, як багато спортсменів із Росії та Білорусі погодяться публічно виступити проти військових звірств своїх країн.

Росіян та білорусів не допустять на Європейські ігри-2023, за те радо запросили їх до участі в Азійських іграх, які відбудуться із 23 вересня по 8 жовтня 2023 року.