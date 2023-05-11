Інтереси України вище особистих: Світоліна назвала свою мотивацію повернення у теніс

Еліна Світоліна 10 травня припинила свій шлях на турнірі WTA 1000 у Римі (Італія). Її кривдницею стала землячка Леся Цуренко.

Українське дербі у Римі тривало 1 годинку 37 хвилин, а перемогу у двох сетах оформила Леся Цуренко – 6:4, 6:3. Перед поєдинком Еліна Світоліна взяла участь у медійних заходах, де вкотре розповіла, чому повернулась у теніс.

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Світоліна: Усім можливим способом я хочу зробити так, щоб про Україну не забували

Еліна не приховує те, що своїм поверненням приверне ще більшу увагу до України. Участь у турнірах Світоліна намагатиметься поєднувати із благодійними подіями, де буде спілкуватись із впливовими людьми із інших країн. Адже у рідній країні Світоліної триває війна проти Росії, тому не можна припиняти допомагати українцям.

Усім можливим способом я хочу зробити так, щоб про Україну не забували. Грати турніри, намагатися організовувати заходи у всьому світі, спілкуватися з людьми на цих заходах – це справді важливо. Війна триває, тому ми маємо продовжувати допомагати людям,

– наголосила Світоліна.

Саме цими благодійними заходами на користь України амбасадорка платформи UNITED 24 займалась у період, коли була поза тенісом через вагітність. Нагадаємо, що у жовтні тенісистка вперше стала мамою чарівної донечки Скай. Після чого дуже швидко повернулась на корт.

Відзначимо, що у Франції Світоліна була близька до свого першого фіналу після повернення на корт. Але в 1/2 фіналу Еліна програла американці Слоан Стівенс.

Після повернення до змагань українка заробила вже 26 тисяч доларів призових та перестрибнула із 1088-ї позиції на 540-ву завдяки вдалому виступу на турнірі у Франції. Раніше Еліна розповіла, що не бере близько до серця своє місце поза межами топ-1000, адже це лише її тимчасова позиція.