Сподіваюся дограти цей сезон до кінця, – Світоліна розповіла про наслідки травми спини

У цьому році, експерша ракетка України Еліна Світоліна під час виступів на Australian Open зазнала травми спини. Тенісистка не змогла дограти матч четвертого колу турніру проти Лінди Носкової.

Минув деякий час після пошкодження, але його наслідки даються взнаки українській тенісистці. Еліна Світоліна невпевнеа чи зможе дограти сезон до кінця.

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Стан фізичної форми Еліни Світоліної

Українка розповіла про стан свого здоров'я протягом шести місяців після травми спини. Еліна зауважила про те, що в неї постійно боліла спина та стегна.

Тенісистка не могла тренуватись більше, ніж одну годину. Світоліна розповіла про свої сумніви тому, що зі слів спортсменки: її гра – це фізика, а якщо немає сил, то немає сенсу грати.

Зараз я відчуваю, що ми нарешті знайшли ті невеликі корективи, які нам потрібно зробити, і, сподіваюся, ми зможемо продовжити, щоб я змогла дограти цей сезон до кінця, – сказала Еліна.

Нагадаємо, що Еліна виступає на турнірі в Цинцинаті, де вперше з 2019 року вийшл в 1/8 фіналу та зустрінеться з "нейтральною" спортсменкою Аріною Соболенко.