Даяна Ястремська (Україна) – Елізабет Мандлік (США) 1:2 (5:7, 6:4, 4:6)

Переможна хода Даяни Ястремської на турнірі WTA125 в іспанському Реусі зупинилася на стадії півфіналу. Американка Елізабет Мандлік виявилася сильнішою за українську тенісистку, пише 24 Канал.

Читайте також Світоліна розповіла, як реагує на своє місце поза межами топ-1000 у рейтингу WTA

Прикра поразка Ястремської

Поєдинок українки проти 147-го номера світового рейтингу тривав 2 години та 14 хвилин. Стартовий сет завершився на користь Мандлік. Американка відіграла два з трьох брейкпоїнтів та завершила партію з рахунком 7:5.

У другому сеті Даяна проявила бійцівські якості та закрила партію 6:4 на свою користь. Все вирішилося у завершальному сеті. У дев'ятому геймі американська тенісистка реалізувала брейкпоїнт, а у наступному вибила Даяну зі змагань.

Зазначимо, що для обох суперниць це був перший очний поєдинок. На попередніх стадіях турніру Ястремська по черзі перемогла іспанку Сару Саррібес-Тормо, росіянку Анну Блінкову. У чвертьфіналі Даяна обіграла швейцарку Жіль Тайхманн, яка була лідеркою посіву. На шляху до півфіналу українка не програла жодного сету.

До слова. Востаннє Даяна Ястремська виходила до півфіналу у березні 2022 року турніру WTA250 у Ліоні.