Камбек екс-першої ракетки України: Світоліна отримала запрошення на турнір в США
Джерело:Credit One Charleston Open
Українська тенісистка Еліна Світоліна достроково перериває декретну відпустку та повертається в гру! Титулована спортсменка отримала офіційне запрошення на турнір WTA 500 у Чарльстоні.
Річна пауза в кар'єрі Еліни Світоліної добігла до завершення. Як і обіцяла бронзова призерка Токіо-2020, повернення на корт відбудеться у квітні.
Читайте також Вдома дістане "на горіхи": чоловік Світоліної обійняв російського тенісиста після матчу – відео
Довгоочікуване повернення
28-річна тенісистка отримала wild card на турнір WTA 500 у Чарльстоні. Змагання стартують 3 квітня.
Еліна Світоліна отримала запрошення на турнір / twitter.com/CharlestonOpen
Світоліна готується до повернення в тур під керівництвом нового тренера – нідерландця Рамона Слейтера. Колишній тенісист свого часу тренував Кікі Бертенс, яку привів до 4-ї сходинки світового рейтингу WTA.
- Нагадаємо, що свій останній матч тенісистка провела в березні 2022 року.
- У травні минулого року тенісне подружжя Світоліної та Гаеля Монфіса повідомила про вагітність Еліни.
- 15 жовтня у пари народилася донька, якій дали ім'я Скай.
- Під час паузи у професійній кар'єрі Еліна активно допомагала Україні на волонтерському фронті, організовуючи благодійні заходи.
- У червні 2022 року Світоліна стала другим амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24, створення якої ініціював Президент України Володимир Зеленський.