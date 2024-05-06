На іспанському Мастерсі Україну в одиночному розряді представляли 5 тенісисток. Цей турнір не можна занести нашим землячкам до активу, проте, за його результатами, сталася історична подія, пише 24 Канал.
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Зміни позицій українок у рейтингу
В одиночній сітці серед українок найкращий результат продемонструвала Даяна Ястремська. Вона пройшла у третє коло змагань, де поступилася третій ракетці світу Коко Гофф. Інші наші тенісистки програли свої стартові матчі.
Попри невтішний виступ у Мадриді, Марта Костюк піднялась у світовому рейтингу WTA на одну позицію та оновила свій особистий рекорд – вона вперше в кар'єрі посіла 20-те місце. Першою ж ракеткою України залишилася Еліна Світоліна, яка втратила одну позицію і тепер посідає 19-ту сходинку.
Зазначимо, що в оновленому рейтингу покращили свої позиції третя та четверта ракетки України – Ангеліна Калініна піднялась на 31-ше місце, а Даяна Ястремська наразі посідає 33-тю сходинку.
Окремо варто відзначити успіх Дар'ї Снігур. Вона виграла другий турнір за 2 тижні, тріумфувавши в Грузії, де декласувала одразу чотирьох "нейтральних" суперниць. Це дозволило 22-річній тенісистці піднятися на 121-ше місце світового рейтингу.
Українки в топ-200 світового рейтингу
- 19. Еліна Світоліна – 2400 очок (-1 позиція)
- 20. Марта Костюк – 2235 (+1)
- 31. Ангеліна Калініна – 1666 (+1)
- 33. Даяна Ястремська – 1590 (+1)
- 44. Леся Цуренко – 1308 (-3)
- 121. Дар'я Снігур – 660 (+4)
- 138. Юлія Стародубцева – 551 (+4)
- 171. Катерина Байндль – 426 (+5)
- 180. Катаріна Завацька – 414 (+1)
У топ-10 світового рейтингу також відбулися незначні зміни – Марія Саккарі втратила дві позиції та розташувалася на восьмій позиції, а її випередили Маркета Вондроушова та Цінь Вень Чжен, які відтепер посідають шосте та сьоме місце відповідно. Лідеркою залишається полька Іга Швьонтек, яка на турнірі в Мадриді у драматичному фіналі переграла "нейтральну" Арину Сабалєнко.
Рейтинг WTA: топ-10
- Іга Швьонтек (Польща) – 10910 очок
- Арина Сабалєнко ("нейтральна") – 7498
- Коко Гофф (США) – 7313
- Єлена Рибакіна (Казахстан) – 6673
- Джессіка Пегула (США) – 4655
- Маркета Вондроушова (Чехія) – 4090 (+1)
- Цінь Вень Чжен (Китай) – 3945 (+1)
- Марія Саккарі (Греція) – 3925 (-2)
- Онс Жабер (Туніс) – 3748
- Єлена Остапенко (Латвія) – 3493.